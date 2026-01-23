Veteranos de la OTAN dicen que Trump "cruzó la línea roja" al cuestionar su servicio en Afganistán

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Trump, se reúne con el secretario general de la OTAN, Rutte, en Washington

Veteranos de toda Europa respondieron a la sugerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que se habían quedado "un poco fuera del frente" en Afganistán, afirmando el ‍viernes que cientos de sus compañeros ⁠habían muerto luchando junto a las fuerzas estadounidenses.

Políticos de alto nivel se unieron a las críticas. La oficina del primer ministro británico dijo que Trump se había "equivocado al disminuir el papel de las tropas de la OTAN" durante dos décadas de guerra.

El jueves, Trump declaró a Fox News que Estados Unidos "nunca había necesitado" a la alianza transatlántica y acusó a los aliados de mantenerse "un poco al margen del frente" en Afganistán.

Sus declaraciones se sumaron a las ya tensas relaciones con los aliados europeos después de que aprovechara el Foro Económico Mundial en la estación de esquí suiza de Davos para señalar de nuevo su ‌interés en adquirir Groenlandia.

PAGAMOS CON SANGRE ESTA ALIANZA

"Esperamos una disculpa por esta declaración", ⁠dijo a Reuters en una entrevista Roman Polko, un ⁠general polaco retirado y excomandante de las fuerzas especiales que sirvió en Afganistán e Irak.

Trump ha "cruzado una línea roja", añadió. "Hemos pagado con sangre por esta alianza. Realmente sacrificamos nuestras propias vidas".

El ministro británico de ‍Veteranos, Alistair Carns, cuyo propio servicio militar incluyó cinco giras incluso junto a tropas estadounidenses en Afganistán, calificó las afirmaciones de Trump de "totalmente ridículas". "Derramamos sangre, sudor ⁠y lágrimas juntos. No todo el mundo volvió ‌a casa", dijo en X.

Stuart Tootle, coronel británico retirado que comandó el primer grupo de combate británico enviado a Helmand, la mayor provincia de Afganistán, en 2006, dijo que Trump debería disculparse.

También dijo que si bien tenía "cierta simpatía" por las críticas de Trump a lo que describió como falta de inversión en la OTAN por parte de Reino Unido y otras naciones de Europa Occidental, ‌no tenía ninguna ‌por los comentarios "realmente desafortunados, inexactos y totalmente injustificados" del presidente.

Incluso Richard Moore, exjefe del servicio de inteligencia británico MI6, se pronunció al respecto, afirmando que él, como muchos otros oficiales del MI6, había operado en entornos peligrosos con "valientes y muy estimados" homólogos de la CIA y que se había sentido orgulloso de hacerlo con el aliado más próximo ​de Gran Bretaña.

Según el tratado fundacional de la OTAN, los miembros están vinculados por una cláusula de defensa colectiva, el Artículo 5, que considera un ataque a un miembro como un ataque a todos.

Sólo se ha invocado una vez, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Los aliados europeos respondieron uniéndose a la misión liderada por Estados Unidos en Afganistán.

EL SACRIFICIO DE LOS POLACOS "NO DEBE DISMINUIRSE"

Algunos políticos señalaron que Trump había evitado el servicio militar obligatorio para la guerra de Vietnam, ‍alegando espolones óseos en los pies.

"Trump evitó el servicio militar 5 veces", escribió en X Ed Davey, líder de los centristas liberaldemócratas británicos. "¿Cómo se atreve a cuestionar su sacrificio?".

El sacrificio de Polonia "nunca será olvidado y no debe ser disminuido", dijo el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. "Polonia es un aliado fiable y probado, y nada cambiará eso".

Los comentarios de Trump fueron "ignorantes", dijo Rasmus Jarlov, diputado del opositor Partido Conservador en el ​Parlamento de Dinamarca.

Estados Unidos perdió unos 2.460 soldados en Afganistán, según el Departamento de Defensa estadounidense. Un total de 457 militares británicos murieron de los más de 150.000 que estaban desplegados.

También murieron más de 150 canadienses ​y 90 militares franceses, mientras que Dinamarca -que ha recibido fuertes presiones de Trump para que venda su región semiautónoma de Groenlandia a Estados Unidos- perdió 44 soldados, una de las tasas ⁠de mortalidad per cápita más altas de la OTAN.

Con información de Reuters