Trump presenta su plan sanitario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es entrevistado por Reuters en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el ‍jueves un plan ⁠sanitario que, según la Casa Blanca, reducirá los precios de los medicamentos y las primas de los seguros, hará que los precios sean más transparentes y obligará a las aseguradoras a rendir cuentas.

El plan insta al Congreso a aprobar una ‌legislación que codifique sus acuerdos de ⁠precios de medicamentos de ⁠nación más favorecida y haga que más medicinas estén disponibles para su compra sin ‍receta.

El proyecto de Trump, bautizado como "El Gran Plan de Sanidad", ⁠incluye un programa de ‌reducción de los costos compartidos de los seguros que podría reducir las primas de los planes más comunes del Obamacare en más de un ‌10% y ‌sustituye las subvenciones gubernamentales a los seguros por pagos directos a los estadounidenses.

El plan también se centra en los gestores de beneficios ​farmacéuticos y exige a las aseguradoras que hagan públicos los beneficios que obtienen de las primas, así como la frecuencia de las denegaciones.

Las compañías publicarían sus comparaciones de tarifas y coberturas en sus sitios web ‍en "inglés sencillo", así como el porcentaje de ingresos que destinan a siniestros en comparación con los gastos generales y los beneficios.

También estarían obligadas a publicar el porcentaje ​de reclamaciones que rechazan y los tiempos medios de espera para la atención rutinaria.

Los ​proveedores y aseguradoras que acepten fondos de Medicare o Medicaid también tendrían que ⁠publicar sus precios y tarifas.

(Reportaje de Ahmed Aboulenein, Ryan Patrick Jones y Katharine Jackson; Editado en español por Natalia Ramos)