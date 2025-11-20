El Gobierno de Trump pretende reducir los obstáculos legales para los despidos

FOTO DE ARCHIVO: Despidos de personal del Departamento de Educación de Estados Unidos

20 nov (Reuters) -El Gobierno del presidente Donald Trump está considerando opciones para mejorar su capacidad de cerrar oficinas gubernamentales estadounidenses y poner fin a programas que ya no quiere, según una propuesta a la que accedió Reuters.

El Gobierno está desarrollando una norma para gestionar más fácilmente las consecuencias legales de los despidos, según los documentos. Las agencias podrán despedir personal sin tener en cuenta el rendimiento o la duración del servicio al cerrar programas u oficinas gubernamentales enteras según la propuesta.

El Gobierno de Trump ha cerrado desde enero programas gubernamentales despidiendo personal, incluidos los equipos que hacen cumplir las leyes de derechos civiles. Los trabajadores federales han acusado al Gobierno de ignorar las clasificaciones requeridas al despedir a los empleados.

La propuesta abordaría la cuestión en adelante y alinearía las normas de despido del Gobierno más estrechamente con el sector privado.

El Gobierno de Trump cree que no debería tener que clasificar a los empleados en función de su rendimiento o antigüedad al cerrar oficinas enteras, dijo un funcionario y agregó que no tiene sentido hacerlo.

(Reportaje de Courtney Rozen y Sarah N. Lynch en WashingtonEdición en español de Juana Casas)