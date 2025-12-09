EEUU impone sanciones a red integrada por colombianos a la que acusa de alimentar la guerra en Sudán

Una persona desplazada usa un teléfono móvil mientras está acostada en su tienda de campaña en un campamento de desplazados en Al-Dabbah.

Estados Unidos impuso el martes sanciones a actores a los que acusó de alimentar la guerra en Sudán, apuntando a lo que calificó como una red transnacional que recluta a exmilitares colombianos y entrena soldados, incluidos niños, para combatir con las Fuerzas Paramilitares de Apoyo Rápido (RSF).

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en un comunicado visto por Reuters, dijo que impuso sanciones a cuatro individuos y cuatro entidades que formaban parte de la red, la cual —según indicó— estaba compuesta en gran medida por ciudadanos y empresas colombianas.

El Tesoro afirmó que, al menos desde 2024, cientos de exmilitares colombianos han viajado a Sudán para luchar junto a las RSF, a las que Estados Unidos han acusado de cometer genocidio.

Los colombianos han proporcionado a las Fuerzas de Apoyo Rápido conocimientos tácticos y de entrenamiento, y han servido como infantería y artilleros, pilotos de drones e instructores, entre otros roles. Algunos incluso habrían entrenado a niños para combatir con el grupo paramilitar, según el Tesoro.

El informe aseguró que los combatientes de Colombia han participado en batallas por todo Sudán, incluida la capital Jartum y Al-Fashir.

“Las RSF han demostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluidos bebés y niños pequeños. Su brutalidad ha profundizado el conflicto y desestabilizado la región, creando las condiciones para el crecimiento de grupos terroristas”, dijo en el comunicado John Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Entre los sancionados se encuentra Álvaro Andrés Quijano Becerra, quien, según el Tesoro, es ciudadano colombiano e italiano y un oficial retirado del Ejército colombiano radicado en Emiratos Árabes Unidos. Quijano fue acusado de desempeñar un papel central en el reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos hacia Sudán

Los Emiratos Árabes Unidos han sido ampliamente acusados de armar a las RSF, cargos que ese país niega.

El conflicto entre el Ejército sudanés y las RSF estalló en abril de 2023 a raíz de una lucha de poder y ha desencadenado hambruna, asesinatos étnicos y desplazamientos masivos.

Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudita presentaron un plan para una tregua de tres meses seguida de conversaciones de paz. Las RSF respondieron diciendo que aceptaban el plan, pero poco después atacaron territorio del Ejército con una serie de bombardeos con drones.

Con información de Reuters