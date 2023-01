EEUU dijo que no puede entregar tanques pesados a Ucrania de manera inmediata

Estados Unidos advirtió hoy que no está en condiciones de entregar inmediatamente a Ucrania sus tanques pesados más modernos, por razones de “formación” y mantenimiento.

“No creo que hayamos llegado a ese punto”, afirmó el número tres del Departamento de Defensa, Colin Kahl, interrogado en conferencia de prensa sobre la posibilidad de enviar tanques Abrams a Kiev.

La consulta se produjo luego de que el Reino Unido prometiera mandar tanques pesados Challenger 2.

Ucrania viene reclamando a sus socios occidentales el envío de tanques pesados para combatir la invasión rusa, pero hasta el momento solo recibió tanques livianos y vehículos blindados para el transporte de tropas.

“Los tanques Abrams son equipos muy complejos; es caro, requiere una formación difícil, tiene un motor de avión a reacción, creo que consume 11 litros de querosén por kilómetro”, dijo el subsecretario de Estretategia para la Defensa.

“No es el sistema más fácil para el mantenimiento”, agregó Kahl, aunque no descartó que esos equipos puedan ser provistos en algún momento, según la agencia de noticias AFP.

El funcionario subrayó que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, evitó hasta ahora entregar a Ucrania equipamiento que “no pueden reparar, al que no pueden dar mantenimiento y que no pueden permitirse tener a largo plazo porque no tendría interés”.

Al respecto, medios estadounidenses y alemanes afirmaron que Alemania no está dispuesta a entregar sus tanques de combate Leopard a Ucrania mientras Estados Unidos no les mande sus Abrams.

Con información de Télam