Biden conmemoró el 94 aniversario del nacimiento de Martin Luther King, su "héroe político"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió hoy a Martin Luther King como "un luchador no violento que peleó por la justicia" y su "héroe político", y remarcó que el mundo atraviesa un momento "crucial" y que es menester "defender la democracia", durante un emotivo homenaje a 94 años del nacimiento del líder afrodescendiente.

"Conmemoramos el que hubiera sido su 94 cumpleaños y reafirmamos nuestro compromiso de seguir su camino", afirmó Biden, durante su sermón en la Iglesia Bautista Ebenezer, en la ciudad de Atlanta, Georgia, donde predicó King.

"Nada está garantizado en nuestra democracia, hay que cuidarla y defenderla", evaluó Biden, que agregó que "el progreso nunca es fácil, pero siempre es posible" y que "en este momento crucial, hay mucho por hacer en el derecho al voto, la justicia económica y la democracia".

"Me acusan de ser optimista, pero redimir el alma de nuestro país es crucial", manifestó el mandatario, tras citar el asalto de los tres poderes en "Brasil y otras partes del mundo", informó la agencia de noticias ANSA.

"Estoy aquí en un momento crucial para los Estados Unidos y el resto del mundo: hay mucho en juego y este es el momento; muchos elegirán la democracia sobre la autocracia", exclamó, luego de mostrarse "encantado de ser el primer presidente en hablar en la misa dominical".

También sostuvo que tanto Bob Kennedy como Martin Luther King eran sus "héroes políticos".

"Admiraba a John Kenndy pero no podía imaginarlo sentado en mi mesa, a Bob sí", destacó Biden al hablar en la Iglesia Bautista Ebenezer.

King, nacido el 15 de enero de 1929 en Atlanta, murió el 4 de abril de 1968 por un disparo a quemarropa en la garganta a manos del francotirador James Earl Ray, un hombre blanco racista, cuando salía junto a tres amigos del Motel Lorraine de Memphis.

El asesinato desató una gigantesca ola de furia en todo Estados Unidos que dejó 43 muertos, 3.500 heridos y miles de detenidos.

Reconocido ahora por sus heroicas campañas contra el racismo y la segregación, King fue un activista radical que, con el emblema de la no violencia, también hizo una ferviente campaña contra la pobreza, la igualdad de ingresos y las guerras de Estados Unidos en todo el mundo.

Además de "El sueño", popular discurso de King, el líder afroamericano dejó un estremecedor mensaje en Memphis en la víspera de su asesinato y en el que profetizaba sin miedo su propia muerte, sin saberla tan cercana.

"Me gustaría vivir una larga vida, pero eso no me preocupa ahora. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Él me ha permitido llegar a la cima de la montaña. He mirado desde allí y he visto la tierra prometida. Pero es posible que no llegue allí con vosotros", dijo horas antes de recibir un balazo letal.

Desde 1986, el tercer lunes de enero se celebra en Estados Unidos el Día de Martin Luther King, y desde 2000 tiene jerarquía de feriado nacional.

Con información de Télam