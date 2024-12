El presidente chino, Xi Jingping, no asistirá el próximo 20 de enero en Washington a la investidura del presidente electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, informó este viernes la cadena CBS News. El empresario había extendido el convite al líder asiático personalmente con quien dijo tener una relación de diálogo "habitual" -más allá de sus amenazas de subir fuertemente el precio de los aranceles para su competencia económica-, sin embargo, en su lugar estará presente una delegación china encabezada por el embajador chino en ese país, Xie Feng.

Fue la próxima portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este jueves que Xi había sido invitado al traspaso de mando: "Este es un ejemplo de cómo el presidente Trump crea un diálogo abierto con líderes de países que no sólo son nuestros aliados, sino también nuestros adversarios y nuestros competidores", declaró Leavitt en una entrevista con la cadena Fox News.

La invitación a Xi, que se transmitió fuera de los canales diplomáticos formales, tomó por sorpresa tanto a Pekín como a los aliados de Estados Unidos, y llega en un momento ya tenso en la relación entre Estados Unidos y China.

Luego de conocerse el convite extendido al líder asiático, fueron varias las reacciones: "Es una decisión de Trump quién va a estar ahí sentado. Nosotros trabajamos mucho en esas relaciones bilaterales con Xi, en la Asociación de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) (...) Eso no significa que no tengamos desacuerdos, pero estamos trabajando mucho en ese vínculo", aseguró ante la prensa acreditada en la Casa Blanca el secretario de prensa de la presidencia estadounidense, Karine Jean Pierre, al ser consultado por el tema.

“¿Se imaginan a Xi Jinping sentado al aire libre en Washington, D.C., en enero, a los pies del podio, rodeado de miembros del Congreso de línea dura, mirando a Donald Trump mientras pronuncia su discurso inaugural?”, dijo a la agencia de noticias Associated Press el ex secretario de Estado adjunto para asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, Danny Russel. A su entender, Xi no se permitiría “ser reducido al estatus de un mero invitado que celebra el triunfo de un líder extranjero, nada menos que el presidente de Estados Unidos”.

Otros analistas también consideraron los riesgos que significaría una visita de Xi a Estados Unidos en ese contexto ya que en la lista de invitados podría contarse personal diplomático de Taiwán que ya asistió a la jura del presidente Joe Biden, en 2021. La isla que China reclama como territorio propio y reclama su soberanía y, pese a que Estados Unidos no la reconoce, sí cuenta con un fuerte apoyo político y armamentístico.

Invitación a Putin

El jueves, en tanto, se supo que Donald Trump no había enviado ninguna invitación al líder ruso, Vladímir Putin, para asistir a su toma de posesión, según el Kremlin.

"No, no la ha enviado", dijo de forma escueta el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.Ningún jefe de Estado ha asistido al acto de toma de posesión de un presidente estadounidense, según los registros del Departamento de Estado que datan de 1874 y revela CBS News.