El correísmo impugnó al reemplazante de Villavicencio para las elecciones

De cara a las elecciones de este domingo, Revolución Ciudadana acusó al reemplazo del candidato asesinado la semana pasada de doble afiliación. Dijeron que no renunció a esa supuesta afiliación “con al menos 90 días de anticipación”.

El partido ecuatoriano del ex presidente Rafael Correa impugnó la candidatura a presidente de Christian Zurita por el partido Movimiento Construye para las elecciones del domingo en reemplazo del anterior postulante de la fuerza, que fue asesinado la semana pasada. El recurso contra el candidato centrista que busca reemplazar al asesinado Fernando Villavicencio fue presentado al Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de vencer el plazo de ayer a la medianoche y a horas de que el CNE decidiera hoy si lo habilita a participar.

El partido de izquierda de Correa, Revolución Ciudadana (RC), dice que Zurita pertenece a Renovación Total (Reto), por lo que estaría incurriendo en doble militancia e infringiendo las normas electorales y no podría participar de las elecciones del 20 de agosto. Como segundo punto argumentaron que no renunció a esa supuesta afiliación “con al menos 90 días de anticipación” y, por último, que no contó con “autorización previa” de la plataforma a la que pertenece ahora.

Antes de que se presentara su candidatura, la vice, Andrea González, se había proclamado como la candidata a reemplazar a su compañero de fórmula, al tiempo que se conoció que había fuertes internas sobre esa decisión. Luego, se supo que finalmente sería Zurita.

Sobre él, el Movimiento Construye, en tanto, rechazó la impugnación y aseguró que aunque el registro de Zurita en Reto existe, se habría hecho sin su conocimiento, por lo que el 13 de agosto pidió a la autoridad electoral que lo declara nulo: "Ya que Christian Zurita cumple con todos los requisitos y no pesa sobre él inhabilidad alguna, estamos seguros de que su candidatura será inscrita en las próximas horas", expresó el partido en un comunicado. Luego, acusó al correísmo de intentar silenciarlos por "temor" a su candidatura, aunque hasta su asesinato, Villavicencio se ubicaba segundo en intención de voto, por debajo de la postulante de RC, Luisa González.

"La reacción vil y desesperada del correísmo en todos los días posteriores al asesinato de Fernando, incluida esta impugnación, es la confirmación de que somos la candidatura más temida por las mafias", agregó el comunicado, informó la agencia de noticias AFP. En consonancia, el CNE, ya se pronunció sobre este punto y sostuvo que "la firma no corresponde al ahora candidato" por lo que decidió aceptar el pedido de nulidad de afiliación a ese partido.

Por su parte, Zurita, periodista y escritor, aseguró que "es una impugnación falsa" y que espera que en las próximas horas el CNE "ratifique" su inscripción. Con un chaleco antibalas encima de la camisa y delante de dos guardaespaldas, Zurita instó a la presidenta de RC, Marcela Aguiñaga y a su grupo político, "a ponerse al día en la información actualizada" sobre su pertenencia partidaria.

La CNE no había calificado aún la candidatura de Zurita presentada el domingo, por lo que la objeción deberá ser resuelta por su Tribunal Contencioso Electoral.

La presidenta de la CNE, Diana Atamaint, precisó que convocó al pleno del órgano a una reunión hoy a las 20 "para resolver sobre la candidatura" de Zurita: "Las áreas técnicas del CNE analizarán las pruebas de cargo y de descargo para emitir una resolución", agregó Atamaint. Debido a que no estaba habilitado como presidenciable, Zurita no pudo participar en el debate oficial del domingo por la noche, en el que intervinieron los otros siete aspirantes al ser obligatorio.

¿Qué pasó con Villavicencio?

Villavicencio, un acérrimo opositor al correísmo, era un periodista de investigación cuyos trabajos llevaron a Correa, quien vive en Bélgica desde que dejó el poder en 2017, a ser condenado en ausencia a ocho años de prisión por corrupción. El movimiento lanzó inicialmente como candidata a la 'número dos' de la fórmula de Villavicencio, Andrea González, pero el temor a una potencial anulación de la boleta lo hizo decantarse por un aspirante externo a la fórmula.

Más de 13 millones de votantes escogerán en las urnas el domingo al binomio presidencial y a los 137 integrantes de la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral de Ecuador. Las elecciones deberían haberse celebrado el año próximo, pero tuvieron que ser anticipadas luego de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional en mayo cuando ésta se disponía a destituirlo en el marco de una disputa de poderes.

La medida aplicada por Lasso, llamada "muerte cruzada" y contemplada en la Constitución, obliga a fijar una fecha para las elecciones en los siete días posteriores, a celebrarse dentro de los 90 días desde su convocatoria. El presidente y los asambleístas que resulten electos completarán el actual periodo presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.

Con información de Télam