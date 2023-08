Asesinato de Villavicencio en Ecuador: la familia denunció al presidente Lasso

La acusación contra el Presidente por parte de la defensa del asesinado candidato a sucederlo es por “omisión dolosa”.

La familia y la defensa de Fernando Villavicencio, el candidato a presidente de Ecuador asesinado el 9 de agosto, denunció que el mandatario Guillermo Lasso, entre otros funcionarios, "dejaron abandonado" al candidato a presidente por el Movimiento Construye. En conferencia de prensa, el abogado Marco Yulema, señaló que consideran "crimen de Estado" al asesinato perpetrado el 9 de agosto pasado tras un mitin político en el marco de la campaña de cara a las elecciones de este domingo. Apuntó, también, contra las máximas autoridades de la policía y del Ministerio del Interior.

Según dijo Yaulema ante la prensa, mientras portaba chaleco antibalas puesto, denuncian al Estado ecuatoriano por el delito de asesinato por omisión dolosa por parte de las autoridades que, consideran, no cumplieron con su papel de garantes y no velaron por la vida de Villavicencio, pese a las amenazas en su contra. Las penas van de 22 a 26 años de prisión, si no existen agravantes.

“Lo dejaron al abandono, lo dejaron que se muera”, denunció. Entre los responsables a los que apuntaron, además de Lasso, se encuentran el ministro del Interior, Juan Zapata; el comandante general de la Policía, Fausto Salinas; el director de Inteligencia de la Policía, Manuel Samaniego, y el director del operativo de seguridad y protección del hasta entonces aspirante al Palacio de Carondelet.

Para el abogado dejaron a Villavicencio en una situación de "vulneración máxima", pese a que la propia policía habría determinado que corría un 97% de peligro por lo que las medidas de protección debían ser mayores que para otras personas: “Dejaron en el abandono a un candidato a presidente cuando todo el país sabía el grado de riesgo que tenía (…) enviarle tres policías sin preparación, sin acordonamiento a un mitin político, sin inteligencia previa y, aparte de eso, sin un carro blindado fue enviarle prácticamente a una muerte segura”, señaló.

Además, pusieron en duda la existencia de tres anillos de seguridad, como indicaron las fuentes policiales luego de que se conociera el hecho. Consideran, en esa línea, que hubo errores en el trabajo de los efectivos, "que no tenían la preparación necesaria, que no cumplieron con los protocolos y que siempre hay un trasfondo”, sostuvo, al tiempo que informó que esperan una investigación de la Dirección de Asuntos Internos, destacó el portal Primicias.

En este contexto, la familia dejaron en claro que pueden llevar el caso a instancias internacionales, en el marco de una investigación en la que participa una delegación del FBI, por pedido del mismo Lasso. Entre las y los denunciantes están una hija, la madre, los hermanos y un tío materno de Villavicencio, para los cuales los abogados pidieron protección y ser ingresados al programa de víctimas y testigos porque estarían el riesgo, precisó el portal Expreso.

La reacción del ministro

"Respeto la decisión de la familia, estamos en un país que garantiza derechos, en un Estado de derecho por lo tanto si han creído que es necesario poner esta denuncia no podemos más que responder a través de la base jurídica que tengamos. Sin embargo, hay informes e investigaciones que nos darán qué es lo que exactamente ocurrió. Es un derecho que lo tienen y lo respetamos", señaló.