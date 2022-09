Biden dijo que un sector republicano representa un "extremismo" que "amenaza"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó hoy que el sector del Partido Republicano más cercano al exmandatario Donald Trump representa “un extremismo que amenaza los cimientos mismos” del país y un líder parlamentario de esa fuerza le pidió que se disculpe por ello.

“Donald Trump y los republicanos de MAGA (sigla en inglés de “Hagamos a Estados Unidos grande nuevamente”, eslogan de Trump) representan un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra república”, dijo Biden esta noche en Filadelfia, en un acto partidario con vista a las elecciones de medio término de noviembre próximo.

“Las fuerzas de MAGA están decididas a hacer retroceder a este país, retroceder a un Estados Unidos donde no haya derecho a elegir, ni derecho a la privacidad, ni derecho a la anticoncepción, ni derecho a casarse con quien amas”, dijo el jefe de la Casa Blanca, según las agencias de noticias AFP y Sputnik.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Durante mucho tiempo, nos hemos dicho a nosotros mismos que la democracia estadounidense está garantizada, pero no lo está, tenemos que defenderla, protegerla; todos y cada uno de nosotros”, agregó Biden.

Inmediatamente -fragmentos del discurso de Biden habían sido divulgados unas horas antes de que lo pronunciara-, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, reclamó al mandatario que se disculpara.

“El presidente Biden optó por dividir, degradar y menospreciar a sus compatriotas estadounidenses, simplemente porque no están de acuerdo con sus políticas; eso no es liderazgo”, dijo McCarthy, según el diario digital The Hill y la agencia Europa Press.

El congresista exhortó a Biden a disculparse por “calumniar a decenas de millones de estadounidenses” en su discurso.

Hasta hace unas semanas, las encuestas señalaban que el Partido Republicano podría hacerse con la mayoría en las dos cámaras del Congreso, aunque los demócratas están remontando en la intención de voto gracias a algunas de las últimas medidas aprobadas por la administración Biden y al reciente allanamiento de la casa de Trump en Florida.

Según un sondeo publicado hoy por el diario The Wall Street Journal, si las elecciones se realizaran hoy, 47% votaría por los demócratas y 44%, por los republicanos. En marzo pasado, el Partido Republicano tenía una ventaja de cinco puntos porcentuales.

Actualmente, el Partido Demócrata tiene mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado está dividido en 50 bancas para cada uno, por lo que, cuando es preciso, debe recurrirse al voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, demócrata.

Con información de Télam