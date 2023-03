Petro cruzó a Bukele por la creación de la cárcel más grande de la región

El mandatario colombiano le propuso a su par salvadoreño realizar un foro internacional para debatir políticas de seguridad aplicadas en ambos países para reducir las tasas de homicidios. Calificó de "campo de concentración" la nueva cárcel salvadoreña.

Durante este fin de semana, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo gala de la inauguración de la cárcel más grande del país y de la región: en las imágenes compartidas se puede ver a unas dos mil personas hacinadas, semidesnudas y con restricciones para acceder a alimentos y otras condiciones básicas para sobrevivir, como la atención médica, en lo que llamó Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) -presentada como la prisión "más grande de América"-, con capacidad para albergar a unas 40 mil personas. “Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles. No me puedo meter en otros países, (pero) del campo de concentración de El Salvador lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente”, señaló el presidente colombiano, Gustavo Petro, durante la inauguración la sede Tecnológica de Universidad Distrital en Ciudad Bolívar. La discusión no tardó en llegar a las redes sociales en donde el salvadoreño le respondió.

"Señor, Gustavo Petro: los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga", le respondió Bukele desde su Twitter. El Salvador vive desde hace 11 meses bajo un régimen de excepción inédito -que suspende las garantías constitucionales para toda la población- con el que según las cifras de la organización Insight Crime, bajó la tasa de homicidios a 7,8 asesinatos, una de las más bajas de América Latina. Como contó El Destape, esta política se lleva a cabo en el marco del Plan de Control Territorial implementado por Bukele para llevar a cabo lo que llama: guerra contra las pandillas o maras, luego que se rompiera el pacto realizado con las organizaciones criminales, en marzo del año pasado.

Según las cifras compartidas por el Ministerio de Seguridad y por Presidencia de la Nación -que por decreto presidencial recién podrán verificarse en 2029- 64,111 "terroristas" fueron detenidos. En contra partida, las organizaciones de derechos humanos, recibieron en este tiempo más de 4500 denuncias por vulneraciones a los derechos humanos.

"Yo creo que hay gente a la que le gusta eso: ver a la juventud dentro de las cárceles y creen que eso es la seguridad", dijo Petro, quien admitió que esa clase de políticas disparan la popularidad de los gobernantes, aunque sostuvo que creía que existe "otro camino" para mejorar la vida de las sociedades, según se puede ver en el video que él mismo compartió en sus redes.

"Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños", le dijo Bukele a Petro. Más tarde, el presidente colombiano le respondió: "Pues, Nayib Bukele, pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022".

"No hicimos cárceles sino universidades; es bueno comparar las experiencias, te propongo un foro internacional", dijo finalmente.

Con información de Télam