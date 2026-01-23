Detenido en México exsnowboarder olímpico canadiense, acusado de narcotráficante por EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Ryan Wedding, de Canadá, en un entrenamiento olímpico de eslalon gigante paralelo de snowboard en 2002

Ryan ‍Wedding, un exsnowboarder olímpico canadiense sospechoso de haberse convertido en un ‍capo del contrabando ⁠de cocaína, ha sido detenido en México y va a ser trasladado a Estados Unidos para enfrentarse a los cargos que se le imputan, informaron el viernes autoridades estadounidenses.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y el ‌director del Buró Federal de ⁠Investigaciones (FBI, por su sigla ⁠en inglés), Kash Patel, confirmaron la detención en sendas publicaciones en X.

Autoridades estadounidenses y ‍canadienses describieron al detenido en noviembre como un "narcotraficante" a la ⁠altura de conocidos capos ‌de la droga como el mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, que cumple condena en una cárcel de máxima seguridad estadounidense, y el colombiano Pablo ‌Escobar, ‌fallecido.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Bondi dijo entonces que Wedding trabajaba en estrecha colaboración con el mexicano Cártel de Sinaloa, que controla una operación responsable de generar ​más de 1,000 millones de dólares al año en ingresos ilegales procedentes de la droga.

Wedding, que compitió por Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, ha sido ‍acusado de supervisar una empresa criminal y de varios cargos de tráfico de drogas, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ).

También fue señalado de ordenar varios ​asesinatos relacionados con el narcotráfico, entre ellos el de un testigo federal estadounidense en ​Colombia en enero de 2025, antes de que pudiera testificar en ⁠su contra, según informó anteriormente el DoJ.

Con información de Reuters