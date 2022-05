Cumbre de las Américas: Cuba confirmó que no irá y apuntó contra EE.UU.

El mandatario cubano, además, sostuvo que no asistirá al encuentro de países luego de que la administración estadounidense decidiera excluirlos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el carácter exclusivo de la XI Cumbre de las Américas e informó que no asistirá “en ningún caso”. El encuentro de países, que se dará entre el 6 y 10 de junio próximo en Washington, Estados Unidos, se realiza cada tres o cuatro años. Al momento, la administración estadounidense no dio a conocer la lista de invitados, pero sí sostuvo que planea excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. La respuesta de los países latinoamericanos y caribeños, no se hizo esperar. Desde México, Bolivia, Argentina y la alianza de países Caricom, expresaron su disconformidad y llamaron a realizar un encuentro inclusivo.

Canel hizo pública su posición a través de las redes sociales. “Desde el diseño original por parte del Gobierno de los Estados Unidos, desde su pretensión inicial, estaba planteado que la Cumbre no fuera inclusiva. Y era su intención excluir a varios países, entre ellos Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional existente de que se le pusiera fin a las exclusiones en este tipo de eventos”, explicó Díaz Canel.

“En las condiciones en que se han producido todos estos procesos relacionados con la Cumbre y por la actitud mantenida por el Gobierno de los Estados Unidos, les puedo asegurar que yo no asistiré, en ningún caso, a la Cumbre de las Américas”, afirmó el presidente cubano durante el encuentro del Consejo de Ministros.

En tanto, destacó “la valiente y digna posición de los países que han levantado su voz contra las exclusiones en la Cumbre de la Américas”. Entre ellos, se encuentran Argentina, Bolivia y México quienes se manifestaron en contra del accionar de la administración del presidente, Joe Biden, y pusieron en duda su participación en caso de que se ejecute la decisión de exclusión.

Así, por ejemplo, lo ratificó la semana pasada la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti al señalar que la posición argentina es que deben estar presentes todos los países y que el presidente Biden "tiene que dialogar con toda Latinoamérica".

Los países del Caribe también le exigen a EEUU

“Los ministros pidieron que la Cumbre sea inclusiva asegurando la participación de todos los países del hemisferio”, dice el comunicado difundido por la Comunidad del Caribe (Caricom), integrada por 15 países de esa región. El pedido se dio durante la reunión 25° del Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias en el que analizaron distintos puntos que hacen a las relaciones bilaterales y multilaterales de la organización.

Twenty-Fifth Meeting of the Council for Foreign and Community Relations (COFCOR) Virtual: 18 May 2022 @caricomorg https://t.co/oyDbcCi0sv #CARICOM #COFCOR

Además, informaron que la Caricom impulsará la discusión de varios asuntos prioritarios con el fin de promover una recuperación sostenible, de conformidad con el tema central de la Cumbre de “Construir un Futuro Sostenible, Resiliente y Equitativo”.