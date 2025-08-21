Ni mohicano, ni hongo: estudiantes cumplen orden de corte de cabello en El Salvador

Foto de archivo. Adopting Bitcoin: La Cumbre Relámpago en El Salvador comienza en San Salvador

Durante dos jornadas al día, Óscar Melara, el director de un colegio en El Salvador se coloca en el portón de la institución para supervisar el corte de cabello y el uniforme completo de los estudiantes tras una nueva indicación de la nueva ministra de Educación del país centroamericano.

Los jóvenes hacen una fila y luego pasan revisión, uno por uno, ante el director, quien observa si hay cortes de cabello estilo hongo o mohicano, camisa sin monograma del colegio ni nombre del alumno, zapatos sucios, entre otras faltas.

Si fuese el caso, les da una esquela y los alumnos tienen tres días para corregir o realizarán cinco horas de servicio comunitario al interior de la escuela y una reducción de nota en conducta por rebeldía.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Aunque estos los lineamientos han estado vigentes desde hace años en el sistema académico, el memorando de la recién nombrada ministra de Educación, Karla Trigueros, médico y capitán de la Fuerza Armada salvadoreña, permite que los docentes puedan exigir el estricto cumplimiento a las medidas sin temor a represalias de parte de los estudiantes.

"Nosotros venimos haciendo esta medida desde febrero que se inician las clases, pero algunos se resisten y para no entrar en choque mantenemos una estrategia (de no confrontar). Pero hoy se nos ha dado más autoridad y agradecemos a la señora ministro porque sí permite corregir un poco y mejorar al alumno", dijo Melara, de 68 años de edad.

El popular presidente salvadoreño, Nayib Bukele, nombró a mediados de agosto a Trigueros como ministra de Educación, quien anunció cuatro días después un memorando de medidas disciplinarias para el ingreso de estudiantes a sus centros escolares.

Solo en el primer día de los lineamientos en el Instituto Nacional Técnico Industrial las autoridades revisaron a unos 1.200 alumnos y establecieron 320 amonestaciones por corte de cabello o uniforme incompleto.

Mientras tanto, en algunas paredes del instituto se ven algunos rótulos que fueron pegados desde inicio del año lectivo con los estilos de cabello que no son permitidos.

Con información de Reuters