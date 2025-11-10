Corte Suprema EEUU rechaza intento de anular el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo

FOTO DE ARCHIVO: Partidarios del matrimonio gay ondean la bandera arcoíris después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara el viernes que la Constitución de Estados Unidos otorga a las parejas del mismo sexo el derecho a casarse, en la

ters) -La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes el intento de una exfuncionaria del condado de Kentucky de anular su fallo de 2015 que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, mientras los jueces se mantuvieron al margen del polémico caso unos 3 años y medio después de que su mayoría conservadora revirtió el derecho al aborto.

El tribunal, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, rechazó una apelación de Kim Davis, exsecretaria del condado de Kentucky que fue demandada por una pareja gay porque se negó a emitirles una licencia de matrimonio luego de que la decisión de 2015 reconoció un derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Davis ha dicho que el matrimonio entre personas del mismo sexo entra en conflicto con sus creencias religiosas como cristiana apostólica.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Davis apeló después de que los tribunales inferiores rechazaron su alegación de que el derecho de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos al libre ejercicio de la religión la exime de responsabilidad en el caso. Davis fue condenada a pagar más de 360.000 dólares en concepto de daños y perjuicios y costas judiciales por violar el derecho de una pareja del mismo sexo a contraer matrimonio.

La sentencia de 2015 en el caso llamado Obergefell contra Hodges representó una victoria histórica para los derechos LGBT en Estados Unidos. Declaró que las garantías constitucionales de debido proceso e igual protección ante la ley significaban que los estados no podían prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El fallo fue de 5-4, con el ahora retirado juez conservador Anthony Kennedy acompañado por cuatro jueces liberales. Kennedy escribió en la sentencia que la esperanza de los homosexuales que pretendían casarse era "no ser condenados a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Piden igual dignidad ante la ley. La Constitución les concede ese derecho".

Anular Obergefell permitiría a los estados aprobar de nuevo leyes contra el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Cuatro jueces conservadores disintieron, tres de los cuales siguen en el tribunal: Clarence Thomas, John Roberts y Samuel Alito. El bloque conservador del tribunal también incluye a tres jueces nombrados por el presidente republicano Donald Trump durante su primer mandato.

La administración Trump no se pronunció sobre el caso Davis mientras la Corte Suprema estudiaba si debía ocuparse del asunto.

El tribunal tiene una composición ideológica diferente ahora que hace una década, volviéndose más conservador en una serie de cuestiones.

En 2022, la Corte Suprema revocó la histórica sentencia Roe contra Wade, de 1973, que reconocía el derecho constitucional de la mujer al aborto y legalizaba el procedimiento en todo el país. Ese fallo suscitó las esperanzas de muchos conservadores y republicanos que se opusieron a Obergefell de que el tribunal considerara la posibilidad de revocar también el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Con información de Reuters