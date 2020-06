Ex ministro de salud de Brasil: "Bolsonaro y empresarios son los responsables de los muertos"

Luiz Henrique Mandetta, ex ministro Salud de Brasil, denunció: “Bolsonaro me despidió para priorizar la economía, yo creo que había que priorizar la defensa de la vida”.

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), Mendietta aseguró: “Bolsonaro tiene la información de la gravedad del tema y entendía lo que yo le decía, pero elegía la economía”, e insistió que "es idiota el dilema entre economía y salud", ya que "igual cae la economía".

En ese sentido, el ex funcionario aseveró: "Bolsonaro es uno de los responsables de los muertos en Brasil, no el único, también los empresarios. Es una lastima que muchas personas no aprendan que es necesario pasar por esto de forma más lenta para tener menos muertes. Él creía en la veracidad del virus pero hacía sus decisiones por la economía".

Asimismo, Medietta remarcó: "Brasil está en una escalada de casos muy grave, en un colapso del sistema de salud. En julio va a llegar al sur el virus, con el invierno. En Río de Janeiro y San Pablo se está recorriendo el pico".

El presidente brasileño había destituido a Mandetta, luego de advertir que podía hacerlo por su defensa del aislamiento social para enfrentar al nuevo coronavirus (causante de la enfermedad covid-19).

Luego, a un día de cumplirse un mes en el cargo, su reemplazante Nelson Teich presentó su renuncia. Actualmente el país vecino cuenta con 514,992 casos confirmados, mientras que el número de muertes ya es de 29,341.