Coronavirus: Our World in Data reincorporó los datos de Argentina

Our World In Data, una publicación on line dependiente de la Universidad de Oxford, volvió a comunicar las estadísticas de Argentina referidas a la cantidad de testeos diarios que se realizan en el país, en el marco de la pandemia de coronavirus COVID-19. Desde este miércoles ya se puede visualizar en la web del sitio.

El sitio recaba todas las estadísticas de coronavirus en Argentina (además de testeos, lo hace con casos y muertes) y en octubre pasado había retirado al país de su registro debido a problemas con el subregistro que se realizaba en las provincias. En estos casi dos meses, las jurisdicciones actualizaron sus base de datos, especialmente en la carga de los test negativos, y por eso se dio ese cambio.

Our World In Data se trata de una publicación on line que presenta datos y resultados empíricos que muestran el cambio en las condiciones de vida en todo mundo, a través de gráficos y mapas interactivos. No es una página oficial, pero sí prestigiosa en el mundo y registra los datos oficiales que proporciona el mundo.

