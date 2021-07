Joe Biden durísimo contra las redes sociales y las fake news sobre el COVID-19: "Están matando gente"

El presidente de Estados Unidos inició una pulseada contra Facebook en medio de la pandemia por el coronavirus. Donald Trump también había tenido disputas con las redes sociales.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que las plataformas de redes sociales como Facebook "están matando a la gente", en una nueva crítica de la Casa Blanca a la compañía por permitir la publicación de información errónea sobre las vacunas contra el coronavirus.

"Están matando a la gente. La única pandemia que tenemos es entre los no vacunados. Y están matando a la gente", dijo Biden a periodistas cuando se le preguntó sobre la desinformación y cuál era su mensaje a las plataformas de redes sociales como Facebook.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a primera hora del viernes también criticó a la compañía.

"Obviamente, hay medidas que han tomado. Son una empresa del sector privado. Hay más medidas que pueden tomar. Está claro que se pueden hacer más", dijo en una sesión informativa en la Casa Blanca.

La defensa de Facebook

Por su parte, Facebook se defendió de las aseveraciones de Biden mediante la publicación de un comunicado. "Los datos muestran que el 85% de los usuarios de Facebook en Estados Unidos fueron vacunados o quieren vacunarse contra el COVID-19", dijo en la publicación de un blog corporativo de Guy Rosen, un vicepresidente de la compañía.

FOTO DE ARCHIVO: Un logo de Facebook en un teléfono

"La meta del presidente Biden era que el 70% de los estadounidenses estuvieran vacunados al 4 de julio. Facebook no es la razón por la cual esa meta no se cumplió". La desinformación sobre el COVID-19 se propagó durante la pandemia en las redes sociales de forma preocupante. Desde hace tiempo que hay legisladores e investigadores que acusan a Facebook de no vigilar bien los contenidos dañinos en sus plataformas, según reportó Reuters.

La compañía introdujo reglas para que no se hagan afirmaciones falsas sobre el COVID-19 y las vacunas, y dice que ofrece información confiable sobre esos temas.

