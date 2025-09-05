Comandos estadounidenses mataron a civiles norcoreanos durante misión fallida en 2019, según NYT

Miembros del grupo SEAL de la marina estadounidense dispararon y mataron a varios civiles norcoreanos durante una misión encubierta fallida para instalar un dispositivo de escucha en el país poseedor de armas nucleares durante unas negociaciones diplomáticas cruciales en 2019, informó el viernes el New York Times.

Citando fuentes no identificadas, incluidos militares en activo y retirados con conocimiento de los detalles aún clasificados, el medio dijo que el presidente Donald Trump aprobó la operación durante su primer mandato, mientras participaba en conversaciones históricas con el líder norcoreano Kim Jong Un.

La Casa Blanca, el Pentágono y la embajada estadounidense en Seúl no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre el informe.

Según el reporte, los civiles parecían estar buceando en busca de marisco cuando se toparon por casualidad con el pelotón de SEALs mientras estos llegaban a la costa por la noche. Las tropas estadounidenses abrieron fuego y mataron a todos los que iban a bordo del pequeño barco pesquero, según la nota, sin especificar el número de víctimas.

Agrega que una revisión clasificada del Pentágono concluyó posteriormente que las muertes estaban justificadas según las reglas de combate.

Desde la última cumbre de Trump con Kim en 2019, las conversaciones han fracasado y Corea del Norte ha seguido adelante con su programa de armas nucleares y misiles balísticos.

El senador estadounidense Mark Warner, principal demócrata en el Comité de Inteligencia, afirmó que no podía confirmar ni negar nada del informe de New York Times, pero dijo: "si hay algún momento en el que necesitamos que el Congreso realice la supervisión adecuada, es ahora".

Con información de Reuters