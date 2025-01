Alto al fuego en Gaza: cómo funcionará el acuerdo entre Israel y Hamas para intercambiar rehenes por prisioneros

Después de más de 400 días de conflicto armado en la Franja de Gaza, Israel y Hamas llegaron este miércoles a un acuerdo de alto al fuego, según celebró el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, parte de la comunidad internacional y las calles en Gaza e Israel. Si bien todavía no hubo una confirmación oficial sobre el acuerdo de alguna de las dos partes, sí lo hicieron los principales medios de la región, que dieron detalles. Además, el primer ministro de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani anunció que la tregua comenzaría el próximo domingo 19.

Haaretz, uno de los principales medios israelíes, informó que la primera fase constará de la liberación de 33 rehenes mayores de 55 años durante 42 días. Por su parte, Al Jazeera, canal estatal de Qatar, país en el que se hicieron las negociaciones, indicó que los rehenes liberados serán mayores de 50 años, no de 55. A cambio, Israel liberará "un mayor número de presos palestinos durante esta fase, incluidos presos condenados a cadena perpetua", indicó Al Jazeera, que explicó que entre los palestinos hay más de mil que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023.

El medio qatarí difundió que la primera fase del acuerdo durará seis semanas, misma cantidad que dijo el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, durante una conferencia de prensa. "El plan establece que si las negociaciones toman más que seis semanas, el cese el fuego continuará", explicó Biden.

Mientras se dé este intercambio entre Israel y Hamas, las Fuerzas de Defensa de Israel se desplazará de los centros de población de Gaza hacia zonas de que estén a no más de 700 metros de la frontera. "Israel permitirá que los civiles regresen a sus hogares en el norte asediado del enclave, donde las agencias de ayuda advierten de que la hambruna puede haberse instalado, y permitirá una oleada de ayuda al enclave de hasta 600 camiones al día", agregó Al Jazeera.

Las condiciones de la segunda y la tercera fase del acuerdo se irán viendo durante el transcurso de la primera, remarcaron los principales medios de la Medio Oriente. No obstante, varios medios adelantaron que el objetivo final de este proceso en etapas es el establecimiento de un nuevo gobierno en Gaza que pueda reconstruir el devastado territorio palestino, muy probablemente, con ayuda internacional. De hecho, el planteo es que si no se alcanza este acuerdo para cuando terminé el marco de tiempo establecido -posiblemente entre cinco y seis semanas-, el cese de fuego podría postergarse por más tiempo para seguir negociando.

Trump lo celebró como una victoria propia

Aunque le faltan cinco días para asumir la Presidencia, Trump se adjudicó la victoria del acuerdo en Medio Oriente. "Este ÉPICO acuerdo de cese al fuego sólo pudo suceder como resultado de nuestra Victoria Histórica en noviembre e indica a todo el mundo que mi gobierno buscará la paz y negociará acuerdos para garantizar la seguridad de todos los estadounidenses y nuestros aliados. Estoy contentísimo que los rehenes estadounidenses e israelíes van a volver a sus casas y reencontrarse con sus familias y seres queridos", escribió en sus redes sociales.

El mandatario estadounidense no sólo no celebró la vuelta a sus hogares de mujeres, niños y ancianos prisioneros palestinos, sino que además lanzó una amenaza de cara a lo que se viene con su Gobierno. "Con este acuerdo en funciones, mi equipo de Seguridad Nacional, a través de los esfuerzos del enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, seguirá trabajando muy cerca de Israel y nuestros aliados para asegurarnos que Gaza NUNCA va a convertirse en un refugio terrorista otra vez", sostuvo, apenas semanas después de haber afirmado que, si Hamas no liberaba a los rehenes israelíes antes que asumiera, él iba a "provocar un infierno en Medio Oriente", que iba a terminar "perjudicando a todos".