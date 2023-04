Petro dijo que el Estado no tiene recursos para financiar el Acuerdo de Paz con las FARC

El mandatario afirmó que el presupuesto actual no alcanzaría para la implementación del pacto logrado con la extinta guerrilla y propuso buscar alternativas, como que el Banco de la República emita bonos para la indemnización de las víctimas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este martes ante el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia -órgano que tiene como tarea lograr y mantener la paz en el país- e hizo un análisis profundo sobre las posibilidades de acción sobre el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la ex guerrilla de las FARC, así como sobre la política de Paz Total que impulsa su propio Gobierno. En ese sentido, el mandatario señaló que no existe dinero suficiente por parte del Estado para reparar a las víctimas del conflicto armado que asedia al país hace más de 60 años, por lo que es necesario explorar distintas alternativas.

“Yo me pregunto, ¿se firmó ese Acuerdo con la intención de aplicarlo o con la intención de desarmar a las Farc y, después, a la colombiana, refundir todas las cosas? Yo sí quiero aplicar el Acuerdo de Paz, pero el Acuerdo de Paz vale 150 billones (casi 33 mil millones de dólares). Si lo firmó el gobierno de (expresidente Juan Manuel) Santos a nombre del Estado y la sociedad queda ahí representada, entonces, díganme ¿de dónde voy a sacar 150 billones?”, dijo, según reportó el portal El Espectador. En esa línea, estipuló que el tiempo total para lograr la indemnización sería de “125 años”.

“Aquí estamos hablando de una mentira, al país se le está mintiendo”, marcó Petro. Por eso, para el mandatario, si no se puede indemnizar a las víctimas con los bienes entregados por los victimarios ni con el presupuesto, hay que “construir otro camino”, por ejemplo, a través del Banco de la República. Además, explicó por qué sostiene esta posición: apostar por salir de la dinámica de la violencia a través de una “gran discusión nacional”.

Para contrarrestar, el mandatario manifestó que está listo para hacer “el sacrificio que sea” porque este Gobierno “no puede quedar como corresponsable” de esa mentira que señaló.

Tras la crítica contra quien firmó el pacto con la guerrilla, en 2016, el mandatario aseguró que “sólo hay un camino” y propuso que la emisión que hace el Banco de la República “en vez de ir a los bancos debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia”. Si se lograra ese camino, sostuvo, se acortarían los tiempos: “Me excomulgan si digo eso, no la iglesia, el Banco que es peor que la iglesia. O decimos no se puedo o hay un camino no ortodoxo para hacerlo”, manifestó.

Entre los distintos puntos estipulados en el Acuerdo, cuyas negociaciones comenzaron formalmente en 2012, el mandatario sostuvo que es “indispensable” cumplir la reforma rural agraria y avanzar sobre las actividades ilegales que “se alimentan de la desigualdad rural”. Sin embargo, también fue crítico en este punto: no cree posible que con la institucionalidad actual se pueda lograr.

“El acuerdo dice: tres millones de hectáreas para cambio de tenencia de la tierra y siete millones de hectáreas de titulación para formalizar. En todo ese proceso de décadas en el que casi completamos un siglo, según los cálculos del Ministerio de Agricultura, el Estado solo ha completado 1 millón 100 mil hectáreas. Si el Estado colombiano en un siglo no pudo entregar sino un 1 millón 100 mil, ¿cómo podemos entregar en 15 años entregar tres millones? Si somos realistas, tendríamos que decir igual que en el caso de las víctimas, que el Acuerdo de Paz no se puede cumplir. Es una mentira”, afirmó el mandatario.

Sobre este tema, Petro se refirió a la Unidad de Restitución de Tierras, del que dijo que las demoras se deben principalmente a que hay pocos jueces de restitución de tierras y que son amenazados. “¿Por qué se demoran tanto esos procesos? Respuesta: son poquitos, los amenazan, y tercero, muchos procesos que no necesitarían de juez porque no tienen opositor, igual deben pasar por el proceso judicial”, señaló.

Sobre su política de Paz Total, incluida en su programa de Gobierno aprobada por el Congreso, Petro indicó que no solamente aborda los puntos de acceso a tierras y cumplimiento del Acuerdo, sino que engloba las economías ilegales que son la base de la violencia actual. “¿Cómo se desmantela esas violencias del siglo XXI, que son esos señores de la guerra? Conclusión: Este tema de la paz requiere un acuerdo nacional de verdad, no es la reunión de nosotros con nosotros. El debate público de estos asuntos debería hacerse. Es un acuerdo con el establecimiento (N de R: sectores de poder). ¿Es establecimiento quiere vivir en un país con una guerra perpetua o queremos reconstruir la Nación?”, dijo.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, en las afueras de Bogotá, el Consejo presentó al mandatario diez recomendaciones sobre la política de “paz total” dirigidas “a su mejor diseño e implementación para que sea una paz democrática, participativa e incluyente”. Apuntaron al reconocimiento y valoración del Consejo Nacional de Paz; una nueva estrategia de implementación del Acuerdo; adecuación institucional para la paz; participación de la sociedad civil; impulso de la movilización social por la paz; definición de una política de desmonte de estructuras sucesores del paramilitarismo; diseño participativo de los nuevos instrumentos de la Paz Total; ejecución de la política de paz, reconciliación y convivencia; y el impulso de las iniciativas legislativas para la paz.

El Consejo Nacional de Paz también recomendó al Gobierno de Petro avanzar en un cese al fuego y de las hostilidades con la guerrilla del ELN con dispositivos de seguimiento y verificación. De igual forma, la implementación de los alivios humanitarios para las comunidades.