Petro anunció quita de subsidios “total” para los más ricos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que serán los sectores más adinerados del país los que sufrirán fuertes recortes en beneficios impositivos. En medio de la disputa con el Congreso por la aprobación del presupuesto de 2025, el Ejecutivo colombiano deberá -por primera vez en la historia- determinar por decreto el monto de financiamiento para las políticas públicas del próximo año.

Eran cerca de la 1 am (23hs Argentina) cuando Petro hizo sus declaraciones tras finalizar una reunión de gabinete: “De nuevo reitero que la situación presupuestal no la pagarán los pobres con recortes de gasto social, sino los sectores más adinerados del país a los cuales se les recortará toda forma de subsidio”, escribió en la red social X, ex Twitter. Aún así, desde el Ejecutivo siguen revisando cuáles son las opciones que tiene el país para poder contar con una hoja de ruta de gastos e ingresos luego de que el Congreso rechazara la iniciativa de la ley de financiamiento que el Ejecutivo presentó por 523 billones de pesos colombianos (123 mil millones de dólares), con un recorte de 12 billones de pesos colombianos -que fue criticado por opositores como por sectores empresariales-.

La noticia fue dada en ese contexto. Luego del análisis que el mandatario lo llevó a cabo junto a su jefa de gabinete, Laura Sarabia; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el director de Planeación Nacional, Alexander López Maya; el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas, Jairo Orlando Villabona; el director general de Crédito Público, José Roberto Acosta, entre otros funcionarios.

“Por primera vez en la historia de la Constitución de Colombia decidieron sabotear el presupuesto presentado por el gobierno porque lleva a financiar el desbalance dejado por la enorme deuda de (el expresidente, Iván) Duque y la destrucción de la reforma tributaria pasada, por un impuesto a los super ricos”, había dicho antes el mandatario, durante la discusión parlamentaria, según reseñó El Espectador.

A juicio de los legisladores de la oposición, lo que presentó el gobierno del presidente Petro no se podía aprobar entendiendo que era un presupuesto desfinanciado.

Mientras que Petro aseguró que eran los recursos que se necesitaban y, al no aprobar el proyecto, el Congreso ponía en riesgo el dinero que deberían recibir los hogares de menores ingresos, así como la plata que se necesitaba para saldar las deudas y compromisos internacionales.