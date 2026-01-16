EN VIVO
Reino Unido se "alejó" de la normativa de la UE, dice embajadora del distrito financiero

16 de enero, 2026 | 12.12

La posibilidad de que Reino Unido vuelva a ‍alinear sus normas ⁠financieras con la Unión Europea ya pasó, y el país debe evitar vincular sus regulaciones a una sola jurisdicción, dijo a Reuters la embajadora del sector de servicios financieros de Londres.

Casi una década después ‌del Brexit, la recién ⁠nombrada alcaldesa mayor de ⁠la City de Londres, Susan Langley, afirmó que, aunque mantener el diálogo ‍con la UE sigue siendo importante -sobre todo en ⁠materia de defensa-, Reino ‌Unido debe trabajar con todas las naciones que compartan sus valores y respeten el Estado de derecho.

Langley, nacida en el ‌East End ‌londinense, históricamente obrero, es la tercera mujer que ocupa el cargo centenario de un año de duración, y la ​primera que utiliza el título de "Lady Mayor".

"Seguimos estando muy alineados con Europa, los flujos de efectivo entre nosotros son enormes (...) ¿Volveríamos alguna vez a alinearnos en materia de regulación? Creo ‍que nos alejamos de eso", afirmó.

El debate sobre una mayor armonización normativa ha resurgido después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, ​señaló un enfoque más cooperativo con Bruselas.

Muchos en la City, sin embargo, ​sostienen que Reino Unido debe utilizar sus libertades post-Brexit para adoptar ⁠normas que se ajusten a las prioridades nacionales.

Con información de Reuters

