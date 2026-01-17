Taiwán dice que dron chino realizó vuelo "provocador" sobre una isla del mar de China Meridional

Imagen de archivo de las fuerzas armadas de Taiwán posando con una bandera taiwanesa durante un simulacro en una base militar en Kaohsiung, Taiwán.

‍Un dron de reconocimiento chino sobrevoló brevemente el sábado las islas Pratas, controladas por Taiwán en ‍el extremo superior ⁠del mar de China Meridional, en lo que el Ministerio de Defensa taiwanés calificó de movimiento "provocador e irresponsable".

Taiwán, un país de gobierno democrático que China reclama como territorio propio, informa casi a diario de actividad militar china a su alrededor, incluidos drones, aunque muy rara vez entran en el espacio aéreo taiwanés.

Según el ‌Ministerio de Defensa taiwanés, el dron de ⁠reconocimiento chino fue detectado al ⁠amanecer del sábado cuando se aproximaba a las islas Pratas y voló en su espacio aéreo durante ocho ‍minutos a una altitud fuera del alcance de las armas antiaéreas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Después de que ⁠nuestra parte emitió advertencias en ‌los canales internacionales, se retiró a las 05.48 horas", dijo en un comunicado. "Estas acciones altamente provocadoras e irresponsables del Ejército Popular de Liberación socavan gravemente la paz y la estabilidad regionales, violan ‌las normas ‌jurídicas internacionales y serán inevitablemente condenadas".

Las fuerzas armadas de Taiwán seguirán manteniendo una estricta vigilancia y control, y responderán de acuerdo con las normas rutinarias de preparación para el combate, ​declaró el ministerio.

Un portavoz del Mando del Teatro Sur de China dijo que los drones realizaron "entrenamientos de vuelo normales" en el espacio aéreo, en un comunicado en su cuenta oficial de WeChat. Pekín también considera las Pratas como territorio propio.

En 2022, el ejército taiwanés derribó por ‍primera vez un dron civil no identificado que penetró en su espacio aéreo cerca de un islote de la costa china controlado por Taiwán.

Situadas aproximadamente entre el sur de Taiwán y Hong Kong, algunos expertos en ​seguridad consideran que las Pratas son vulnerables a los ataques chinos debido a su distancia -más de 400 kilómetros- ​del territorio principal taiwanés. El atolón sólo está ligeramente defendido por el ejército, aunque está en un lugar estratégico ⁠en el extremo superior del disputado mar de China Meridional.

Con información de Reuters