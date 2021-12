China saluda la cooperación con EEUU pero no teme oponerse, dijo canciller chino

China saluda la cooperación con Estados Unidos, pero no teme oponerse a la potencia norteamericano si no es "mutuamente ventajosa", declaró hoy el canciller chino, Wang Yi, quien también remarcó que las relaciones del gigante asiático con Rusia son "sólidas como una roca".

"La postura de China está clara y permanece sin cambios: si hay diálogo, será equitativo, saludamos la cooperación, pero solamente si es mutuamente ventajosa, no nos da miedo la confrontación, y lucharemos hasta el final", aseguró Wang en una conferencia dedicada al ámbito internacional contemporáneo y a la diplomacia china.

Según el ministro de Relaciones Exteriores, el aumento de la tensión entre ambas potencias en el último año volvió a demostrar que la razón por la que las relaciones chino-estadounidenses afrontaron dificultades radica en que Estados Unidos evaluó a China incorrectamente.

"Algunas personas en EEUU no quieren reconocer que otros países tienen derecho a desarrollo, no quieren aceptar que China se fortalece constantemente, ni que China y EEUU pueden emprender el camino de cooperación mutuamente ventajosa. En cambio, intentan crear un grupo para contener y suprimir a China", agregó Wang, informó la agencia de noticias Sputnik.

El jueves 16 de diciembre, Estados Unidos agregó a otras ocho entidades chinas, incluido el fabricante de drones DJI, a su lista de compañías de complejos industriales militares en las que se prohíben inversiones y prohibió todas las importaciones de la región autónoma de Sinkiang.

En la misma línea, Wang acusó a la potencia norteamericana de usar el tema de Taiwán para intentar controlar a su país, ya que la isla encuentra en Estados Unidos un respaldo para sus aspiraciones independentistas, mientras que China la considera una provincia que debe ser reunificada.

"Estados Unidos y algunos otros países buscan usar a Taiwán para controlar a China. Taiwán es un viajero que a fin de cuentas regresará a casa y no una ficha de ajedrez que puede ser usado por otros", enfatizó y agregó que la reunificación es "inevitable".

Estados Unidos y China se enfrentaron recientemente por el destino de la isla de 23 millones de habitantes, que tiene su propio gobierno, moneda y ejército.

Las tensiones entre la isla y el continente crecieron a su máximo nivel en décadas con la presidencia china de Xi Jinping, que rompió la comunicación oficial con Taiwán hace cinco años tras la elección de Tsai Ing-wen, quien enfatiza la identidad separada de la isla.

El canciller chino también dejó claro que la amistad entre China y Rusia no se debilitará pese a los cambios que se produzcan en el escenario internacional.

"Independientemente de como cambie la situación internacional, la amistad de Rusia y China que traslada por generaciones no debilitará, el objetivo de cooperar con beneficio mutuo no cambiará, la determinación de defender el mundo no será abandonada", aseguró el funcionario.

Las relaciones de Rusia y China, son "sólidas como la roca", afirmó.

Ambos países califican sus relaciones de asociación estratégica, colaboran en organizaciones internacionales como la Organización de Cooperación de Shanghái, el BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) y en el marco de la ONU, y mantienen proyectos conjuntos en el ámbitos energético, económico y otras esferas.

Las relaciones entre los dos Estados están en su más alto nivel histórico y siguen desarrollándose de forma dinámica, declaró este año el primer ministro ruso, Mijail Mishustin.

Con información de Télam