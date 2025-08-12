China insta a las empresas locales a no utilizar los chips H20 de Nvidia, según Bloomberg News

FOTO DE ARCHIVO: El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, habla con los medios de comunicación en un hotel de Pekín, China

Las autoridades chinas han instado a las empresas locales a evitar el uso de los procesadores H20 de Nvidia , sobre todo para fines relacionados con el Gobierno, informó Bloomberg News el martes, basándose en la información de personas familiarizadas con el asunto.

Las autoridades han enviado avisos a una serie de empresas en los que desaconsejan el uso de los semiconductores menos avanzados, y las directrices adoptan una postura particularmente firme contra el uso de los H20 de Nvidia para cualquier trabajo relacionado con el Gobierno o la seguridad nacional por parte de empresas estatales o privadas, según la información.

Reuters no pudo confirmar inmediatamente el informe. Nvidia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral habitual.

Nvidia dijo en julio que sus productos no tienen "puertas traseras" o "backdoors" que permitan el acceso o control remoto después de que China expresara su preocupación por los posibles riesgos de seguridad en el chip de inteligencia artificial H20 del fabricante de chips.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó el lunes que podría permitir a Nvidia vender en China una versión reducida de su chip de unidad de procesamiento gráfico (GPU, por sus siglas en inglés) avanzada de próxima generación, Blackwell, a pesar de los temores profundamente arraigados en Washington de que China podría aprovechar las capacidades de inteligencia artificial (IA) de Estados Unidos para sobrealimentar su ejército.

El chip más avanzado que Nvidia puede vender actualmente a China es el H20, basado en la antigua plataforma de arquitectura Hopper de la empresa. La Administración de Trump dio luz verde a las exportaciones de IA H20 a China el mes pasado.

El Gobierno estadounidense también confirmó la semana pasada un acuerdo sin precedentes con Nvidia y AMD para dar al Gobierno de EEUU el 15% de los ingresos de las ventas de algunos chips avanzados en China.

La renovada orientación de China para evitar los chips también afecta a los aceleradores de IA de Advanced Micro Devices (AMD), dijo el informe de Bloomberg, y agregó que no estaba claro si algún aviso de las autoridades chinas mencionaba específicamente el chip MI308 de AMD.

AMD no respondió a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral habitual.

Con información de Reuters