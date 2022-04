La contundente respuesta de Boric a un periodista por los DD.HH.

El presidente de Chile se molestó cuando le pidieron que haga un "ranking" en la violación de derechos humanos.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, cruzó al periodista de Infobae Leonardo Mindez cuando le preguntó acerca de la violación de derechos humanos en la países como Nicaragua o Venezuela. El jefe de Estado del vecino país ya se había molestado por una pregunta similar que le hizo el periodista de La Nación Jaime Rosenberg en la conferencia de prensa conjunta que brindó con Alberto Fernández.

"¿Cuál es la lógica de decir “esta es más grave que otra”? ¿Para ver cuán de izquierda soy? Yo creo que eso le hace muy mal a la causa de los derechos humanos. La causa de los derechos humanos, parte de su gracia, es que es universal y por lo tanto no puede avanzarse según los colores del gobierno que los vulnera", respondió Boric en la entrevista.

El fragmento del cruce:

-Mindez: ha dicho respecto a su política internacional, que quiere volver a basarla en que Chile es parte de América Latina y fortalecer desde ahí el bloque regional. Durante su campaña fue muy claro, a diferencia de otros líderes de la izquierda latinoamericana, en tomar distancia de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega, de Cuba... pero ayer en la conferencia de prensa en la Casa Rosada pareció dar un paso atrás cuando dijo que le preguntaban mucho sobre eso y no le preguntaban tanto por las violaciones a los derechos humanos que hay en su país, en Chile o en Colombia. Esa suele ser la manera en la que se minimiza o se diluye lo que está pasando en Venezuela o Nicaragua comparándolas con violaciones a los derechos humanos que, evidentemente, existen en distintas parte del mundo. ¿A usted le parece que son del mismo nivel de gravedad?

-Boric: Obvio que no son del mismo nivel. O sea, ninguna es del mismo nivel que otra. Son realidades totalmente distintas.

-Mindez: ¿Pero cuáles son más graves para usted?

-¿Pero qué quieres? ¿Que te haga como un ranking de violaciones los derechos humanos? Me parece que la de Sudán del Sur son terribles...

-Mindez: No, bueno, en América Latina estamos hablando. Nuestro bloque regional es América Latina...

-...Me parece que la ocupación del pueblo palestino por parte del Estado de Israel, vulnerando los tratados internacionales, es terrible. Me parece que la represión que hay en Nicaragua a los opositores al régimen de Ortega es absolutamente inaceptable. Me parece que el éxodo de 6 millones de venezolanos es una tragedia a nivel continental y mundial, pero por qué cuál es la lógica de decir “esta es más grave que otra”. ¿Para ver cuán de izquierda soy? Yo creo que eso le hace muy mal a la causa de los derechos humanos. La causa de los derechos humanos, parte de su gracia, es que es universal y por lo tanto no puede avanzarse según los colores del gobierno que los vulnera. Y ahí, esa es una cuestión que veo con irritación como en cada país se trata de utilizar las crisis de derechos humanos en otros países para hacer política interna y finalmente pareciera que le importa un carajo el compañero dirigente estudiantil que está sufriendo en una cárcel en Nicaragua, lo que les importa es tratar de hacer un punto en la política interna para tratar de pegarle al gobierno de turno. Ese no es no es mi tema. Yo voy a defender los derechos humanos en todo lugar, en todo país y sin importar el color del Gobierno que los vulnere.

-Mindez: Está perfecto. Pero tanto en el caso de Chile como el de Colombia, nadie dudaría de que son democracias, donde hay estado derecho y donde pueden ocurrir violaciones a los derechos humanos que deben ser repudiadas e investigadas. Ahora, ¿usted cree que en Venezuela o en Nicaragua hay una democracia, hay estado de derecho?

-Es que lo he dicho muchas veces, no sé hacia dónde apunta tu pregunta. Me parece que las últimas elecciones en Nicaragua no cumplen ningún estándar democrático

-Mindez:¿Y en Venezuela?

- Y me parece que lo que estamos haciendo hoy día en el Grupo Internacional de Contacto, en Venezuela, en el cual Chile está colaborando, que se está llevando adelante en México para que las próximas elecciones en Venezuela sean reconocidas, sean legítimas para toda la gente que vive en Venezuela y también para toda la comunidad en el exterior, es un trabajo tremendamente importante. Mira lo que pasó en Barinas recién. ¿Qué pasó en Barinas (N. de R. la oposición derrotó al chavismo en las elecciones a gobernador para el estado natal de Hugo Chávez)?