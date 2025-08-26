EEUU amenaza con retirar fondos a estados por las normas sobre el inglés de los camioneros

FOTO DE ARCHIVO-Camioneros mexicanos estudian inglés para cumplir las nuevas normas lingüísticas de EE.UU.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo el martes que retendrá financiación federal de California, el estado de Washington y Nuevo México a menos que adopten requisitos de competencia en inglés para los conductores de camiones comerciales.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha tomado una serie de medidas para abordar las preocupaciones sobre los conductores de camiones extranjeros que no hablan inglés, y la semana pasada el secretario de Estado Marco Rubio dijo que Estados Unidos estaba pausando inmediatamente la emisión de todas las visas para conductores de camiones comerciales.

En abril, Trump firmó un decreto que ordena la aplicación de una norma que exige que los conductores comerciales en Estados Unidos cumplan con los estándares de competencia en inglés.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que el departamento podría retener alrededor de 50 millones de dólares de fondos federales si no cumplen en 30 días y podría tomar otras medidas.

Los estados no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

La semana pasada, Duffy informó de que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes había abierto una investigación sobre un accidente en una autopista de Florida en el que murieron tres personas. En el accidente estaba implicado un conductor de nacionalidad india que no hablaba inglés ni tenía autorización legal para estar en Estados Unidos, según las autoridades de Florida y de Estados Unidos.

La investigación reveló que los tres estados no estaban aplicando las normas, dijo Duffy.

El conductor Harjinder Singh ha sido acusado de tres cargos de homicidio con vehículo. Según la policía, intentó dar la vuelta ilegalmente en un punto de acceso de "uso exclusivo oficial" bloqueando el tráfico y provocando el accidente mortal después de que un monovolumen chocó contra su camión.

Si bien el estándar de dominio del inglés para los camioneros ya era una ley estadounidense de larga data, el decreto de Trump en abril revirtió la orientación de 2016 de que los inspectores no pusieran a los conductores comerciales fuera de servicio si su única violación era la falta de inglés.

(Reportaje de David Shepardson; Edición de Chizu Nomiyama y Hugh Lawson)