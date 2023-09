La CAF, el organismo regional que ayuda a Argentina en su escasez de dólares

La institución se convirtió en una parte importante de la estrategia del Gobierno frente al FMI y la falta de reservas. Su fundación, crecimiento internacional y el rol que ocupa en la actualidad.

La Corporación Andina de Fomento (CAF) - hoy bautizada como Banco de Desarrollo de América Latina- fue creada para aportar al financiamiento y a la integración de la Comunidad Andina. Está conformada por 18 países de la región, España, Portugal y 14 bancos privados de esa parte de Sudamérica. En los últimos meses, sin embargo, se convirtió en noticia en Argentina por convertirse en una parte central de la estrategia del Gobierno para evitar un default con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ganar tiempo para seguir negociando y mantener el comercio exterior sin exponer más las reservas en dólares.

“Es un gran intento a nivel sudamericano de construir un instrumento institucional bueno y creíble para el desarrollo de proyectos de inversión, de infraestructura, productivos y de apoyo a las empresas", definió ante El Destape el magíster en relaciones internacionales por la Universidad Torcuato di Tella, Gustavo Perego.

El 31 de julio pasado, el ministro de Economía y candidato a la presidencia por Unión por la Patria (UP) en estas elecciones 2023, Sergio Massa, anunció en conferencia de prensa que el Gobierno nacional cumpliría con el pago de vencimientos por US$ 2.700 millones de dólares previstos para ese día con el FMI. Para eso, dijo Massa, confirmó que no se usarían los dólares de las reservas nacionales, sino que se usarían yuanes y un crédito por 1.700 millones de dólares de la CAF.

En ese momento, el organismo emitió un comunicado en el que explicó su decisión, tomada en una reunión virtual extraordinaria de su directorio: "Se analizó la operación y se reflexionó sobre la posibilidad de que América Latina y el Caribe, a través de CAF, puede reaccionar de manera ágil y efectiva, con sentido de urgencia y espíritu de solidaridad y confianza, a la necesidad de un país accionista", dijeron. Además, señalaron que cuentan con un rating crediticio y una solidez financiera "suficientes para responder con responsabilidad y rigurosidad fiduciaria a las necesidades de sus miembros".

"Esta aprobación es una demostración de cómo CAF cuenta con herramientas y ventajas financieras y de gobernanza considerables para ser un jugador relevante y oportuno en las decisiones globales que involucran a América Latina y el Caribe", resaltaron, desde el organismo cuya sede oficial está ubicada en Caracas, Venezuela.

Un mes más tarde, el ministro y candidato, mantuvo un encuentro con los directivos del organismo regional en Brasilia. Un día antes, el 27 de agosto, en una reunión extraordinaria de su directorio había aprobado un nuevo crédito, esta vez por 1 millones de dólares. La idea, como la vez anterior, era que sirva de "financiamiento puente" para que el país pueda seguir cumpliendo con los vencimientos del FMI. Se trataba de un "depósito a corto plazo" -cuyas condicionalidades no se conocen aún-, desembolsado en el Banco Central (BCRA) para apoyar a Argentina, explicaron las autoridades.

Pero la noticia más sorprendente llegó el 28 de agosto y fue anunciada por el propio Massa y su par brasileño, Fernando Haddad. La CAF saldrá como contra garantía por un total de 600 millones de dólares -a dos bancos estatales de Brasil -Banco do Brasil y el Bndes- para garantizar el financiamiento y, sobre todo, la continuidad de las importaciones brasileñas en Argentina, principalmente en el sector automotriz y alimenticio. La letra fina se escribirá en la próxima reunión de directorio en Madrid el jueves 14 de septiembre.

"Los objetivos de la CAF son bien distintos a los del FMI o el Banco Mundial (BM), trata de ayudar a que los países de ingresos medios se desarrollen, apuntan a mejorar la educación, la salud, la infraestructura y a modernizar el Estado", describió en consonancia con Perego, el economista integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), Federico Zirulnik.

Según la presentación que hacen en la misma página del organismo, su objetivo es ofrecer asesoramiento y apoyo financiero a los sectores público y privado de los países accionistas, generar conocimiento para fortalecer las políticas públicas en América Latina y el Caribe y mejorar la calidad y el impacto de los proyectos que impulsan. Fue creada en 1970 para financiar la integración del entonces Grupo Andino, formado por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, que poco a poco se expandió.

En tanto, otra diferencia que marcó Zirulnik respecto al FMI es que la CAF no es un organismo creado "por un orden mundial" en el marco de los Acuerdos de Bretton Wodds (1945) en la posguerra para, por ejemplo, "regular los tipos de cambio o generar estabilidad macroeconómica". Para la CAF, la importancia está en la ayuda a países de "ingresos medios para que se desarrollen". Allí, tampoco tiene un rol trascendental "la estructura de poder" y, como ya se mencionó, no forma parte de su estructura Estados Unidos.

Además, en el FMI se utiliza un sistema de votación ponderado: cuanto mayor es la cuota de un país en el FMI —determinada por la magnitud de la economía— más votos tiene ese país, en este caso Estados Unidos. De todos modos, desde ese organismo aclaran que la mayor parte de las decisiones se basan en el consenso alcanzado por los países miembros y reciben respaldo unánime.

Un poco de historia

En una nota publicada en el portal Latinoamérica 21, el doctor en Historia Económica por London School of Economics and Political Science e investigador colombiano Carlos Andrés Brando, reseñó que su mandato original era que los préstamos se destinaran a proyectos integradores en el agro y la industria, al mejoramiento de infraestructura de transporte y comercialización, cooperación técnica y promoción del comercio intrandino. También se canalizarían hacia Bolivia y Ecuador para iniciativas diversas, ya que, siendo los países menos desarrollados dentro del grupo, gozarían de trato preferencial.

“A finales de los años 80 y ante el evidente fracaso de la industrialización sustitutiva en la subregión andina, la corporación se reposicionó estratégicamente. Su transformación se dio a lo largo de 25 años en tres frentes principales”, escribió Brando. Entonces, comenzaron a priorizar proyectos de infraestructura, recursos para aumentar la productividad, proteger el medio ambiente, mejorar la competitividad de la pequeña y mediana empresa y apoyar las reformas del sector público. Además, amplió su membresía y cambió su relación con el sector privado.

Por último, accedió a los mercados internacionales y se convirtió en un emisor regular y exitoso de bonos a mediano y largo plazo en las capitales de las finanzas globales: Nueva York, Londres y Tokio. “Las agencias calificadoras de riesgo más importantes le otorgaron el preciado grado de inversión a sus papeles desde 1993, y hoy es uno de los emisores más seguros de América Latina”, aseguró Brando en 2020.

¿Cuáles son los condicionamientos que impone para sus préstamos?

"En general, una vez aprobados los proyectos, no existen condicionalidades como las que puede exigir el FMI. Aunque, obviamente, hay seguimiento de los proyectos de inversión", señaló Zirulnik. Brando, por su parte, aclaró que la "principal preocupación del organismo" es asegurar que los préstamos sean repagados. Aunque, también marcó que, "los puntos extras que cobra en intereses por el uso de los recursos a sus clientes pueden ser vistos como el precio por pagar por la libertad y autonomía de orientar la política económica en la dirección que cada Gobierno considera apropiado".

En su página web, el organismo informa que "el monto de la línea de crédito y las condiciones de cada operación serán establecidos por CAF durante el proceso de evaluación", así como también que las líneas de crédito pueden ser de corto plazo (1 año), mediano plazo (de 1 a 5 años) y excepcionalmente de largo plazo (más de 5 años).

Además de poder financiar operaciones con y sin riesgo soberano, se atribuye la posibilidad de funcionar como banca de segundo piso, lo que tiene entre sus ventajas "contar con un cupo de exposición autorizado para el financiamiento, bajo un mismo acuerdo, de diferentes operaciones elegibles". Consideran, para esos casos, susceptibles de financiamiento las operaciones presentadas por instituciones financieras o gobiernos de los países accionistas, así como por empresas del sector privado o mixto, de una amplia gama de sectores económicos".

¿Cómo funciona?

Entre las funciones de la CAF, según refiere la página de la Comunidad Andina, se encuentra: promover el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante la prestación de servicios financieros múltiples a clientes de los sectores público -porque también establece acuerdos con empresas estatales o provincias- y privado. Con ese propósito, desde el inicio de sus operaciones en 1970, la CAF financió con más de 200.000 millones de dólares en proyectos que impulsan el desarrollo sostenible y la integración regional.

En cuanto a lo operativo, la Asamblea de Accionistas que es el órgano supremo de la institución. El presidente ejecutivo ejerce funciones durante 5 años y los pronunciamientos se llevan a cabo desde las decisiones de las Asambleas de Accionistas.

El 1 de septiembre de 2021, asumió como presidente ejecutivo el colombiano Sergio Díaz Granados, electo por mayoría por el Directorio de CAF, que está integrado por los ministros de Economía y Finanzas, los presidentes de Bancos Centrales y las altas autoridades económicas de los países accionistas. Díaz Granados es abogado y especialista en Gobierno y Finanzas de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de posgrado en Gerencia Pública para el Desarrollo Social realizados en INAP (España). Realizó estudios superiores en Derecho Constitucional, impartidos por la Universidad de Salamanca (España).​ Ocupó cargos en el BID, en distintas gestiones de gobierno en Colombia y fue congresista.

¿Qué países integran la CAF?

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela. Según adelantaron a El Destape, en la reunión del directorio de fin de año se podría comenzar a discutir la inclusión de tres nuevos miembros que traerían consigo no solo la participación de una región completamente del mundo, sino también una gran capacidad financiera: Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

El eje central del Banco, lo destaca la misma CAF en su página: "Apuntamos a convertirnos en el Banco verde -protección del medio ambiente- y azul -con énfasis en el mayor aprovechamiento de los recursos-, y el de la reactivación económica y social de la región".