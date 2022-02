La polémica frase de Bolsonaro sobre los inundados en San Pablo: "Les faltó visión de futuro"

Los habitantes de San Pablo que construyeron sus casas en zonas inundables "no tuvieron visión de futuro", según dijo Jair Bolsonaro.

En diferentes puntos de San Pablo hay miles de personas afectadas por el temporal que ya dejó una veintena de muertas. Al respecto, Jair Bolsonaro afirmó que las personas que construyeron sus casas ahí no tuvieron "visión de futuro".

Durante una visita a las zonas de San Pablo que más sufrieron las lluvias torrenciales de la semana pasada, Bolsonaro consideró que a algunos de los afectados les "faltó visión de futuro" después de construir sus casas. "En muchas de las áreas donde han sido construidas las residencias faltó, obviamente, visión de futuro por parte de quien las construyó", dijo el mandatario tras sobrevolar las áreas metropolitanas golpeadas por lluvias que dejaron 24 fallecidos.

Bolsonaro reconoció que la situación irregular de esas construcciones, unas 26 millones según el Ministerio de Desarrollo Regional, se debe a la "necesidad" de los habitantes. Y prometió que el Gobierno central hará lo "posible" para satisfacer las demandas de las autoridades locales, según informó el diario O Globo, citando por la agencia DPA.

Pero el Ejecutivo ya rechazó –a través del ministro de Desarrollo Regional, Rogelio Marinho- el pedido del gobernador de San Pablo, Joao Doria, de una partida de 470 millones de reales (89 millones de dólares) para la construcción de obras anti inundaciones.

Para Marinho, el pedido de Doria no hace frente al momento actual, que no es otro, dijo, que "cuidar a las personas" con "acciones de emergencia", por lo que queda en manos de los alcaldes la decisión de cuáles son las "necesidades" de cada ayuntamiento. Con respecto a la situación de irregularidad en la que se encuentran muchas de estas construcciones afectadas, cuando no arrasadas, el ministro admitió que no es un problema que pueda resolverse de un día para otro.

"Casi la mitad de las edificaciones de todo el país están en situación de irregularidad" y esto "es fruto de más de cien años de ocupación forzosa. No es un problema de ahora", afirmó. Varios arroyos y ríos se desbordaron en al menos 11 municipios del Gran San Pablo, la región metropolitana más poblada de Sudamérica con 20 millones de habitantes.

