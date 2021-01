Brasil está al límite de una catástrofe sanitaria. La capital del estado de Amazonas se derrumbó en un nuevo colapso por la pandemia y no hay más tubos de oxigeno en Manos, la ciudad más importante de la región.

La tremenda situación en Brasil obligó a derivar a más de 750 pacientes de Covid-19 hacia otros estados en aviones militares y a declarar un toque de queda en toda la ciudad. Por esta situación el gobernador del estado de Amazonas, Wilson Lima decretó un toque de queda entre las 19 y las 6 de la mañana.

La situación es crítica por la muerte por asfixia de pacientes por falta de tubos de oxígeno, récord de fallecimientos y falta de cámaras frigoríficas para mantener los cadáveres. Escenas de una distopía se vivieron en esta segunda ola de coronavirus en Manaos: enfermeros, médicos y familiares gritando por la falta de oxígeno en la puerta de los hospitales públicos y pagando fortunas por tubos para darle a los pacientes.

Según relató el diario Folha de Sao Paulo, hay relatos de que un ala entera de pacientes ha muerto por no tener tubos de aire". Manaos no solo es la ciudad más grande de la selva amazónica, también es uno de los baluartes del voto y apoyo al presidente Jair Bolsonaro, quien a fin de año advirtió que no iba a permitir una nueva cuarentena en la capital.



"El hospital quedó cuatro horas sin oxígeno: tuvieron que llamar a médicos residentes y estudiantes del último año para hacer ventilación manual en los pacientes. Es como estar en una guerra y no tener armas para luchar. Se nos mueren los pacientes en nuestra cara", contó un médico que no quiso ser identificado a la Agencia Estado.