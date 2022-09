Lula apuesta a la militancia mientras Bolsonaro se reúne con evangelistas

Ambos candidatos mantuvieron encuentros con comunicadores y militancias. Bolsonaro dijo que abandonará la política si pierde las elecciones y dijo que, en ese caso, entregará el poder.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, se reunió con comunicadores evangelistas ante quienes sostuvo que se someterá a "la voluntad de Dios" el próximo 2 de octubre y que se retiraría de la política en caso de perder. Por su parte, el exmandatario y su principal contrincante, Luiz Inácio Lula da Silva mantuvo un encuentro con comunicadores populares en donde aseguró que es posible “vivir gostoso” y que “hay mucha posibilidad de una victoria” en la primera vuelta.

Al día siguiente de que se difundieran encuestas que dan por vencedor a Lula, Bolsonaro dijo que, en caso de perder, entregará el poder: "Si esa es la voluntad de Dios seguiré, pero si no es, pasaré la banda presidencial y me retiraré porque con mi edad no tengo más nada para hacer en la Tierra si termina mi paso por la política el 31 de diciembre. Tenemos los mismos valores, patria, familia, propiedad y libertad".

Anoche en el canal evangelista de streaming "Collab", asumió que no se siente "un salvador de la patria" y descartó los discursos que afirman que no reconocería el resultado electoral que viene repitiendo desde 2021, poniendo en duda el funcionamiento de las urnas electrónicas que se utilizan en Brasil desde el 1998.

El mandatario también se mostró arrepentido por alguna de sus declaraciones más polémicas que hizo durante la pandemia, como cuando dijo que no era "sepulturero" para ocuparse del tema o de la negociación para adquirir vacunas, siendo que Brasil es el segundo país en muertes después de Estados Unidos por Covid-19. "Me sobrepasé. Perdí la línea, en eso me arrepiento. La cuestión del sepulturero la quitaría", dijo Bolsonaro, quien también recordó cuando dijo que si alguien recibía la vacuna contra el Covid-19 se convertiría en un yacaré.

Por su parte, el expresidente brasileño Lula participó de una entrevista colaborativa por Zoom con la red de comunicadores sociales, barriales y populares vinculados a movimientos de izquierda y al Partido de los Trabajadores (PT). Allí, convocó a la militancia a convencer a las personas de ir a votar, para luchar contra el abstencionismo y vencer en la primera vuelta.

"La alta abstención histórica es un problema serio y es importante hablar con esas personas", dijo Lula. Pese a que el voto es obligatorio, la abstención en Brasil siempre ha sido alta: en 2018, cuando ganó Bolsonaro, fue del 21%, es decir, 31 millones de personas no acudieron a las urnas. Según las últimas encuestas, Lula tiene entre el 50 y 51% de intención de voto válido (descontando blancos y anulados) aunque estos números están dentro de los dos puntos de margen de error.

En el diálogo con los comunicadores, Lula dijo que "sería bueno vencer en primera vuelta para darles una lección de moral a la gente que no le gusta la fraternidad, la solidaridad y que no le extienden la mano a quien necesita". Por eso, insistió en que hay que convencer a quien no va a votar de hacerlo.

"Hay que decirles que si votan tendrán más autoridad para quejarse, para reclamarle a su diputado, a su gobernador o a su presidente", afirmó el exmandatario. El expresidente obtuvo el lunes el apoyo de su exministra de Medio Ambiente, Marina Silva, quien había abandonado el PT en 2009 y salió tercera en las elecciones presidenciales de 2010 y 2014.

En Brasil, para vencer en primera vuelta un candidato debe obtener más del 50% de los votos. Si fuera necesaria una segunda vuelta, se realizará el 30 de octubre entre los dos candidatos que reciban más votos el 2 de octubre.

Los números de Lula y Bolsonaro

La cadena O'Globo divulgó que Lula avanzó del 44% al 46% en dos semanas, mientras que Bolsonaro se mantuvo en 31%. Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista, cayó de 8% a 7%, mientras que se mantuvo con 4% la senadora Simone Tebet, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB) del expresidente Michel Temer. En blanco y anulados suman 6% y no supieron responder en 4%.

Contando los votos válidos (sin blancos ni anulados), Lula vencería con el 51%, aunque el margen de error es de dos puntos, según la encuesta Ipec (exIbope), contra 35% de Bolsonaro, 8% de Gomes y 4% de Tebet.

En tanto, un informe de VisualGPS Insights -herramienta de tendencias de búsqueda de Getty Images-, ha reunido los resultados de búsqueda y descarga de imágenes sobre los candidatos presidenciales en la plataforma del mercado visual.

La herramienta analizó el interés por los términos de búsqueda "Lula" y "Bolsonaro" y encontró fluctuaciones significativas en los últimos 12 meses. Según los datos recogidos entre agosto de 2021 y julio de 2022, en Brasil, el interés por las palabras relacionadas con el candidato del PT mostró un crecimiento significativo aumentaron un 1011%, mientras que el término "Lula da Silva" aumentó sus búsquedas un 73%.

En el mismo período, el término de búsqueda "Bolsonaro" tuvo una caída precipitada de -83%, mientras que las búsquedas de "Jair Bolsonaro" disminuyeron un -88%. En los últimos seis meses, los términos "Lula" y "Jair Bolsonaro", formas más comunes de referirse a los candidatos presidenciales difieren: de febrero a julio, el candidato del PT ha mostrado un aumento del 1566% en las búsquedas, mientras que el candidato del Partido Liberal ha tenido una disminución del 42% en el interés.

En los últimos 12 meses, las imágenes más descargadas del candidato del PT representan a Lula rodeado de políticos y simpatizantes, mostrando pulgares arriba, y con mayor frecuencia se le ve sonriendo o dando un mensaje con vehemencia. En las imágenes de Jair Bolsonaro, las más populares descargadas muestran momentos de concentración del candidato, estoicismo o pronunciando un discurso de forma aparentemente emotiva.

Con información de Télam.