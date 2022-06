Las versiones cruzadas sobre la aparición de los dos cuerpos en el Amazonas: qué pasó con Dom Phillips y Bruno Pereira

Se trata del periodista británico Dom Phillips, de The Guardian; y el indigenista Bruno Araújo Pereira. La embajada brasileña en Londres confirmó el hallazgo de los cuerpos, pero la policía lo negó.

El lunes por la mañana la familia del periodista británico especializado en ambiente y comunidades indígenas Dom Phillips, recibió la novedad de que su cuerpo había sido hallado. Así lo informó, luego, el diario local G1, de la cadena O Globo. Lo mismo señalaron sobre los restos de su compañero de viaje, el indigenista Bruno Araújo Pereira. Sin embargo, horas después la Policía Federal y organizaciones indígenas locales desmintieron la información y señalaron que se encontraron restos que aún falta analizar.

Ambos están desaparecidos desde principios de este mes, cuando se desplazaban desde la comunidad ribereña de Sao Rafael hasta la ciudad de Atalaia do Norte, en el estado de Amazonas, en Brasil. Phillips, de 57 años, es colaborador del diario británico The Guardian, entre otros medios internacionales, y trabaja en Brasil desde hace 15 años. Pereira, de 41 años, es un experto de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y un conocido defensor de los derechos indígenas. La expedición la iniciaron en el contexto de una investigación para un libro que escribía Phillips sobre preservación ambiental y desarrollo local con apoyo de la Fundación Alicia Patterson.

La información sobre el hallazgo de los cuerpos fue rápidamente replicada por distintos medios luego de que la esposa de Phillips diera a conocer la información a G1.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, también se hizo eco de la información aunque sin dar cuenta de si fueron hallados los cuerpos o no. ”Las evidencias nos llevan a creer que algo malo les hicieron, porque se encontraron tripas humanas flotando en el río, que ahora están siendo sometidas a pruebas de ADN”, dijo cuando habló con la radio CBN Recife. Así, según indica Europa Press, sostuvo que "será muy difícil encontrarlos con vida. Ruega a Dios que eso suceda, que los encuentren con vida, pero la evidencia en este momento es todo lo contrario".

Horas después, la Policía Federal de Amazonas informó en un comunicado que era otra la situación. "El Comité de crisis, coordinado por la Policía Federal/AM, informa que, no proceden las informaciones que están siendo divulgadas respecto de haber sido encontrados los cuerpos del Sr Bruno Pereira y del Sr Dom Phillips. Según se informó, se encontraron materiales biológicos que están siendo periciados y las pertenencias personales de los desaparecidos. Tan pronto como se produzca el hallazgo, la familia y los medios de comunicación serán inmediatamente informados", destacó la Superintendencia Regional de la Policía Federak en el estado, que coordina la operación Javari, en un comunicado enviado a la prensa.

En el mismo sentido, se expresaron desde la Unión de Pueblos Indígenas del Valle del Javari (Univaja) que desde su cuenta de Instagram indicaron que "no es cierta la información de que se encontraron cuerpos en el área de la búsqueda", según indicó el diario O Povo. Y agregó: "Acabamos de confirmar con nuestro equipo en el campo".

Y, en la misma línea, se manifestaron desde la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil Apoie y, además, señalaron que “las organizaciones indígenas que siguen el caso siguen presionando para que continúe la búsqueda. Le pedimos que espere una posición oficial”.

En tanto, una mochila con pertenencias iguales a las que llevaban fue localizada por equipos de búsqueda en la región del Valle del Javari, este domingo 12.

André Trigueiro fue el periodista encargado de dar a conocer la información y dada la polémica investigó cómo se dieron los hechos que ahora ponen en cuestionamiento a la embajada brasileña en Londres.

Según dijo en un hilo de Twitter, la confirmación del hallazgo de los cuerpos fue dada a la familia por un funcionario de la embajada brasileña en Londres. Roberto Doring, ministro Consejero de la Embajada de Brasil en el Reino Unido, no respondió a las consultas de Trigueiro para aclarar el entredicho sobre lo sucedido.

Phillips y Pereira fueron vistos por última vez en la mañana del domingo 5 de junio en la comunidad de San Gabriel, no lejos de su destino, donde navegaban por el río Itaquaí. Habían viajado hasta la región de Lago do Jaburu y debían regresar a la ciudad de Atalaia do Norte, a cerca de dos horas en barco.

Pereira acompañaba al periodista británico como guía, en el segundo viaje de la pareja por esta región aislada de la Amazonía desde 2018. En el área viven 26 pueblos indígenas, muchos de ellos aislados.

Las autoridades habían advertido de la" complejidad " de la zona, debido a que allí operan Mineros de oro, madereros y pescadores ilegales. Además, el tráfico de drogas tiene una presencia cada vez mayor en los últimos años, utilizando la región como un importante corredor para el transporte de drogas producidas en Perú y Colombia, países que bordean la región.