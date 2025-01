Evo Morales denunció que Arce le impide el acceso a la atención médica

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a Luis Arce de prohibirle el acceso a atención y certificación médica y sostuvo que eso le impidió presentarse en la justicia el martes pasado, razón por la que un juez declaró su "rebeldía" y pidió su captura.

"No entiendo ese carácter de prohibirme atenderme y prohibirme tener certificado (médico), eso quiero que sepa el pueblo boliviano hasta dónde llega el atrevimiento", denunció Morales este domingo en su programa de radio en la emisora Kawsachun Coca. El ex presidente debía comparecer el martes ante un tribunal en la sureña región de Tarija para responder por un caso en el que se le acusa por trata agravada de personas, debido a una supuesta relación con una menor con la que habría tenido un hijo en 2016, cuando ejercía la Presidencia.

La defensa de Morales presentó un certificado médico de impedimento de asistencia a la audiencia por una bronconeumonía, mientras que el juez Nelson Rocabado postergó el acto judicial para el viernes, con la condición de que en 48 horas el exmandatario demostrara su enfermedad.

El juez consideró que Morales no justificó su ausencia dentro del plazo establecido, por lo que declaró su "rebeldía", dictó una orden de aprehensión en su contra y pidió la anotación preventiva de sus bienes además del congelamiento de sus cuentas.

Morales denuncia un plan orquestado por la CIA para asesinarlo

En su cuenta de X, Morales actualmente ahy "agentes extranjeros de la CIA" que operan junto a policías y militares bolivianos en la zona del Trópico con el objetivo de "volver a actuar", ene referencia al intento de asesinato que sufrió en octubre del año pasado. Denunció, también, la presencia de "expertos" en inteligencia y francotiradores.

"No solo quieren encarcelarme. Quieren asesinarme porque el gobierno de Arce y Choquehuanca, busca agradar a la derecha boliviana y cumplir su acuerdo secreto con EEUU", denunció en la red social.

"Mi cuerpo podrá caer. Pero no me silenciarán. No abandonaré Bolivia ni traicionaré al pueblo y al único proyecto nacional de izquierda que construimos para lograr una mejor vida de los bolivianos, defender nuestros recursos naturales y no permitir que sea pisoteada nuestra soberanía y dignidad", cerró.

Desestiman en Argentina la causa por delitos sexuales contra Evo Morales

La Justicia argentina desestimó una denuncia penal contra el expresidente de Bolivia Evo Morales. La causa se abrió a pedido del empresario Branco Marinkovic, quien solicitó a las autoridades argentinas para que investiguen al ex mandatario por estupro y trata de menores. "Aquí se han cercado todas las posibilidades de mantener vigente el proceso al carecerse del pertinente y constante estímulo persecutorio, indispensable a efectos de habilitar la potestad decisoria de esta magistratura", dice el recurso difundido por la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y la Liga de Derechos Humanos de Argentina.

Según informaron, la decisión fue tomada por la jueza federal María Servini. "Una vez más se confirma que se trataba de un proceso político y armado sin argumentos ni pruebas dentro de todo este proceso de LawFare en contra de el líder de los pueblos originarios Evo Morales", sostuvo José Schulman, de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos.