El expresidente de Bolivia Evo Morales fue declarado en "rebeldía" por no haberse presentado a una audiencia en el marco de un juicio que se lleva adelante en su contra por un caso de presunta trata de personas con agravante, por supuestamente haber mantenido una relación íntima con una adolescente en 2015. El juez a cargo de la causa ordenó su detención y la Fiscalía anunció que le dará cumplimiento, pero que el desarrollo del juicio queda en suspenso. Por el momento, el exmandatario no se pronunció sobre el tema.

Según reportaron los medios bolivianos, la audiencia debía realizarse el lunes pasado, pero fue suspendida luego de que Morales alegara problemas de salud. En esta ocasión, el representante jurídico del expresidente, Jorge Pérez, se presentó ante la Justicia y mostró una serie de documentos para certificar las condiciones de salud que le impiden llegar hasta Tarija, ubicado a casi 800 kilómetros de donde se encontraría, en Cochabamba. Además, reiteró que el proceso es ilegal puesto que se le estaría acusando del mismo delito por segunda vez y presentó una recusación contra el juez a cargo de la causa.

Sin embargo, los partes médicos fueron desestimados por el juez quinto de Instrucción Penal de Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres de Tarija, Nelson Rocabado, así como por la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.

"No han cumplido (estos documentos) lo que establece el artículo 48. Es por eso que el juez ha determinado la rebeldía del imputado, la anotación de sus bienes, y sus aprehensión", apuntó Gutiérrez, reportó el portal Opinión. "Con esto ya hemos entrado a otra etapa. Tenemos un mandamiento de aprehensión de un juez. Vamos a solicitar que a la brevedad posible se de curso, vamos a esperar que nos remitan hoy o máximo hasta el lunes, sin embargo, ya existe el mandamiento de aprehensión", sostuvo.

La Agencia Boliviana de Noticias, precisó que lo que el juez cuestionó fue que Morales sólo habría presentado un examen de sangre realizado el 12 de enero, fecha anterior a la audiencia en la que se ordenó los exámenes. Además, habría presentado una radiografía impresa en un papel que no acredita la fecha ni a quién pertenece.

En ese sentido, explicó que las patologías que argumentan tienen un “tratamiento concreto” que no se convierten en un impedimento y no justifican su inasistencia al acto procesal, por lo que consideró que se tiene una actitud negligente por no someterse a las valoraciones especializadas ordenadas por la autoridad jurisdiccional. La Justicia también determinó la prohibición de salida del país y el congelamiento de las cuentas del líder cocacolero.