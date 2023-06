Corrupción y narcotráfico: el caso que sacude a Bolivia y agrava la interna entre Evo y Arce

El caso "narcovuelo" tomó estado público en los últimos días y destapó una trama que involucra a varios ministerios, agencias de Gobierno y la aerolínea de bandera en el envío de drogas a España.

El gobierno del presidente de Bolivia, Luis Arce, se vio envuelto en los últimos días en una trama de corrupción y narcotráfico a escala internacional que profundizó aún más la interna entre el mandatario y el presidente del Movimiento al Socialismo, Evo Morales. El caso se mantuvo oculto hasta que algunos periodistas dieron a conocer que en febrero un avión de la Aerolínea Boliviana de Aviación (BOA) había trasladado 484 kilos de cocaína hasta el aeropuerto de Barajas, en Madrid, y que, además, miembros del Gobierno estaban al tanto de la maniobra. Tanto Morales como gran parte de la oposición pidieron que se investigue la trama y que renuncien los funcionarios involucrados.

El martes pasado, cuando el caso ya había tomado estado público, el ministro de gobierno, Eduardo Del Castillo, reconoció que al menos tres áreas de la gestión fueron vulneradas y confirmó la existencia del vuelo. Además señaló que un cargamento con 67 mil 700 de pastillas de MDMA voló desde Madrid hasta el departamento de Santa Cruz. El ex presidente Morales fue duro en Twitter y afirmó: "El pueblo espera acciones, no declaraciones ni actuaciones". En otro mensaje apuntó contra los ministros del gobierno "que ocultan información" a Arce y ratificó que el MAS-IPSP no tiene responsabilidad ni participación en las decisiones del Ejecutivo. Morales y quienes lo acompañan tomaron la decisión de romper con el liderazgo de Arce a mitad de mayo a partir de diferencias en política monetaria, que fueron la excusa que condensó una larga acumulación de desavenencias.

El Gobierno, en la cabeza del ministro Castillo, ejecutó al menos cuatro detenciones, señaló a 11 involucrados y está a la espera de más movimientos. Sin embargo, en las declaraciones a la prensa que dio el ministro de Gobierno, focalizó la responsabilidad en las empresas de courier, que son las que se encargan del servicio de mensajería internacional, y apuntó contra España por no avanzar en detenciones. "Ambas investigaciones deben llevarse en un tiempo oportuno, investigar personas involucradas en el envío de drogas, en España no hay personas aprendidas", relató Del Castillo en una entrevista televisiva el martes pasado, la primera vez que se refirió al tema.

El desempeño de Arce y su ministro de Gobierno en relación a este caso es, para el evismo, insuficiente e incluso el ex presidente mantiene la sospecha de una trama de complicidad que involucra a funcionarios. "Tratan de salvarse encarcelando a empleados de bajo rango sin tocar a peces gordos", fue una de las últimas declaraciones públicas de Morales en Twitter al conocerse las detenciones que pidió el Gobierno y que en principio abarcaban a dos personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), pero no a la máxima autoridad de esa fuerza.

Una persona cercana a Morales, ex funcionaria de su Gobierno y también hasta principio de este año del de Arce, profundizó en diálogo con El Destape las sospechas del evismo respecto de algunos funcionarios: "Quién tiene la responsabilidad del control del aeropuerto, de la tecnología que hay ahí, de los scanners y de las cámaras de seguridad es la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico; es quien tiene la tarea de no dejar que pase ni un gramo de cocaína. Y hasta hoy solo fueron detenidas dos personas de esa fuerza pero no el jefe máximo". En la misma línea, este viernes el gerente ejecutivo de BoA aseguró que la carga del "narcovuelo" estuvo en un área restringida y vigilada por la FELCN.

La fuente, que prefirió mantener en resguardo su nombre, aseguró que en los próximos días tomará carácter público un informe que muestra que en febrero pasado el director de la FELCN fue puesto en conocimiento de la presencia de narcóticos en el avión. La lectura, entonces, que hacen Morales y sus allegados es que si tanto los responsables del aeropuerto como la FELCN no accionan si no tienen la venia de algún ministro, la investigación tiene que apuntar ahí arriba. Por eso, el ex presidente pidió la renuncia del ministro de Economía, que tiene bajo su órbita a la administración de Aduanas; del de Obras Públicas, que tiene responsabilidad sobre BoA; y del de Gobierno porque es el que controla a la FELCN.

Otra de las acusaciones del ex presidente Morales es que la FELCN se convirtió en el lugar de resguardo de policías que tuvieron una participación activa en el golpe de Estado de 2019. La ex funcionaria que dialogó con este portal mencionó el caso del coronel José María Velazco, que fue edecán de Jeanine Áñez, agente de la fuerza especial de lucha contra el crimen en Santa Cruz durante el golpe y luego, en el gobierno de Arce, director de la FELCN. "Es decir, un premio", observó la fuente y apuntó: "El que esta detrás de estas decisiones es el ministro de Gobierno y el Presidente".

La ex funcionaria aseguró que no tiene mayores expectativas con los pedidos de renuncia a los tres ministros y mucho menos -enfatizó- con la salida del ministro de Gobierno porque explicó que a Arce "se le juega su pelea con Evo ahí". "Evo siempre pidió el cambio de ese ministro, por eso este ministro (Del Castillo) se siente y sabe intocable. Lucho lo mantiene porque no le va a dar el gusto a Evo", aseguró. Los meses que se vienen de cara a las elecciones de 2024 son clave. El último tramo de la pelea interna entre Arce y Morales se está jugando en la titularidad del MAS, del que hoy el ex presidente conserva la máxima representación. Pero esa situación puede cambiar en función de lo que disponga en los próximos meses el Tribunal Electoral. "Acá lo que tiene poder, más allá de Evo, es la sigla", analizó la ex funcionaria y cerró: "Las encuestas muestran que la gente, sobre todo en el campo, vota por el MAS aunque el candidato sea una piedra. Entonce Lucho sin la sigla del MAS no gana un voto; en cambio con si usa la sigla le va a ir muy bien".