Misterio y especulaciones en Bielorrusia sobre el estado de salud de Lukashenko

El político opositor y excandidato presidencial de Bielorrusia Valery Tsepkalo anunció hoy que el mandatario bielorruso, Alexandr Lukashenko, estaba hospitalizado en estado "crítico" y pidió "elecciones" para "asegurar el período de transición", en medio de crecientes especulaciones y misterio sobre el estado salud del presidente.

"Según información preliminar, sujeta a confirmación adicional, Lukashenko fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico Central de Moscú después de su reunión a puerta cerrada con (el presidente ruso, Vlarimir) Putin. Actualmente, permanece bajo atención médica allí. Se han movilizado destacados especialistas para abordar su estado crítico", tuiteó Tsepkalo, ex embajador en Estados Unidos (1997-2002).

Hasta esta tarde, la oficina de Lukashenko, de 68 años y que gobierna Bielorrusa desde 1994 no había hecho comentarios sobre el tema.

Tsepkalo agregó en su publicación que se había "llevado a cabo procedimientos de purificación de sangre y se ha considerado que la condición de Lukashenko no es transportable. Los esfuerzos orquestados para salvar al dictador bielorruso tenían como objetivo disipar las especulaciones sobre la supuesta participación del Kremlin en su envenenamiento".

"Independientemente de si se recupera o no, los médicos advierten sobre la posibilidad de recaídas. Como representantes del Foro Democrático de Bielorrusia de la República de Bielorrusia, instamos a los líderes occidentales a convocar una sesión estratégica en los próximos días para discutir la iniciativa 'Elecciones' y otras medidas que deben tomarse para asegurar el período de transición", agregó el opositor.

"Afirmamos firmemente que las tecnologías existentes son adecuadas para llevar a cabo elecciones justas y transparentes en Bielorrusia de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin interferencia directa del Kremlin. Al hacerlo, estableceremos una institución legítima a los ojos de todos los bielorrusos y de la comunidad mundial en general", tuiteó Tsepkalo.

"La celebración de elecciones durante una coyuntura tan crítica no solo ayudará a restablecer la ley y el orden en la futura Bielorrusia, sino que también sentará las bases para estabilizar la situación en las fronteras de la Unión Europea y del mundo", concluyó el excandidato presidencial, reseñó Ansa.

El martes pasado, frente a los crecientes rumores sobre su estado de salud y en un intento por disiparlos, Lukashenko, rompió el silencio.

“Si alguien piensa que me voy a morir, que se calme. No son más que discusiones ociosas en canales de mensajería instantánea y de Telegram. ¿Dijeron que tenía adenovirus? Un adenovirus. Eso no es nada”, manifestó el presidente durante una reunión con su gabinete.

"No me voy a morir. Sufrirán mi presencia durante mucho tiempo", declaró, tras agregar que no había tenido tiempo para ser tratado debido a sus constantes viajes, por lo que los síntomas se fueron acumulando, según informó el español Dario AS.

Las especulaciones sobre su estado de salud surgieron después de que cancelara su asistencia a las celebraciones del Día de la Bandera el pasado 14 de mayo, tras lo cual la excandidata presidencial bielorrusa Svetlana Tijanovskaya afirmó que la oposición debía estar preparada para "cualquier escenario".

También con la intención de aplacar los rumores, la semana pasada Lukashenko se dejó ver en el mando central de las Fuerzas de Defensa Aérea, todavía visiblemente pálido y con un vendaje en su mano derecha.

Antes de aquello, el presidente había aparecido por última vez en público durante los actos del Día de la Victoria celebrados el pasado 9 de mayo en Moscú para conmemorar la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con la prensa internacional, el mandatario parecía desorientado y se retiró antes de la finalización de la ceremonia. Desde entonces, la televisión pública no había emitido imágenes actuales del mandatario, que actualmente tiene 68 años, según Europa Press.

Con información de Télam