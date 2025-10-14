FMI afirma que acuerdo de paz en Gaza crea oportunidad para una recuperación económica duradera

Un palestino sostiene un cubo entre los escombros en la ciudad de Gaza

14 oct (Reuters) -El acuerdo de paz entre Israel y Hamás, que pone fin a dos años de conflicto armado en Gaza, representa una oportunidad para una recuperación económica duradera en la región, dijo el martes la economista jefe adjunta del Fondo Monetario Internacional.

Petya Koeva-Brooks afirmó que el FMI está dispuesto a cooperar con la comunidad internacional en la recuperación de Gaza y de las economías regionales que se han visto profundamente afectadas por el conflicto, entre ellas Egipto y Jordania.

Koeva-Brooks señaló que las perspectivas de Egipto ya se han mejorado hasta el 4,3% de crecimiento real del PIB este año y el 4,5% en 2026, debido a la recuperación del turismo y al impulso del sector manufacturero no petrolero.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Estos sectores han contrarrestado el descenso de los ingresos de Egipto por el Canal de Suez, afectado por el conflicto, pero señaló que se espera que las actividades mineras y de Suez se recuperen en 2026.

Con información de Reuters