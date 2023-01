La Procuraduría pidió incluir a Bolsonaro en las investigaciones por el intento de Golpe

El requerimiento fue presentado por un grupo estratégico creado por el Ministerio Público Fiscal ante el Supremo Tribunal Federal (STF). El señalamiento es por “instigación” y “autoría intelectual”.

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que solicitó ante el Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema) incluir al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro en la investigación sobre autores intelectuales e instigadores de la toma de los Tres Poderes perpetrada el domingo pasado por seguidores del exmandatario el domingo pasado, en un intento de golpe de Estado.

El pedido fue realizado ante el procurador general, Augusto Aras, por un grupo -integrado por ochenta personas, especificó el diario Folha- del Ministerio Público Fiscal y, luego, llevado ante la Corte Suprema. El grupo de fiscales, en la jornada del jueves también solicitó una apertura de investigación por “actos terroristas”. Según informó el portal G1, corresponderá a la presidenta del STF, Rosa Weber, analizar el pedido y decidir si abre o no la investigación o si remite el pedido a otro ministro de la Corte.

La solicitud anterior no mencionaba a Bolsonaro, pero decía que el organismo quería investigar a todos los que atacaron las urnas, insinuaron fraude electoral, deslegitimaron a los que ganaron las elecciones, realizaron ataques al Supremo Tribunal Federal, “incluso en el extranjero”.

Tras ser derrotado, Bolsonaro se mantuvo prácticamente en silencio y casi no asistió al Palacio del Planalto a trabajar. De hecho, su primer pronunciamiento público fue más de un día después de que el Tribunal Supremo Electoral le hubiera dado la victoria al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y en su discurso no hizo alusión a su contrincante. Días antes del traspaso de mando, el expresidente se fue del país y no regresó. Se instaló en Orlando, Estados Unidos, y rompió con la histórica tradición democrática de colocar la faja presidencial a su sucesor.

Al momento, hay unas 1500 personas detenidas, 200 de las cuales estaban en flagrancia. El entonces gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha; y su secretario de Seguridad Pública, Anderson Torres -también en Estados Unidos-, bolsonaristas los dos, fueron destituidos (el primero por 90 días) y también están siendo investigados. Sobre Anderson, además, pesa un pedido de detención y el Gobierno analiza el pedido de extradición si no regresa para el lunes tras haber encontrado en su casa el borrador de un decreto de carácter golpista que sólo podía ser firmado por Bolsonaro para desconocer el resultado de los comicios e instalarse en el Gobierno.

Fernando de Sousa Oliveira, exsecretario interino de Seguridad Pública de Brasilia; y Fábio Augusto Vieira, excomandante de la Policía Militar de Brasilia, también serán investigados por "negligencia" y "connivencia" con los responsables de los ataques.

Argumentos contra Bolsonaro

El portal G1, señaló que los procuradores solicitaron a Aras que investigue al exmandatario por “incitación al crimen”. Según señalaron, Bolsonaro “participó de la difusión de información falsa” tras el resultado de las elecciones presidenciales, lo que finalmente derivó en los actos de vandalismo y terrorismo en el Planalto, la Corte Suprema y el Congreso nacional el domingo pasado.

En el pedido citaron un video posteado por Bolsonaro en sus redes sociales el 10 de enero, eliminado horas después, en el que cuestionaba el resultado de la elección presidencial. “Parece configurar una forma grave de incitación, dirigida a todos sus seguidores, a crímenes de daño, de tentativa de homicidio y de tentativa violenta de abolición del estado de derecho, análogos a los practicados por centenas de personas a lo largo de los últimos meses”, escribieron los fiscales. Desde los campamentos bolsonaristas, algunos instalados ante edificios del Ejército, exigían intervención militar porque desconocen el resultado de los comicios del pasado 30 de octubre. Muchos de ellos fueron desmontados tras el ataque a las instituciones de Brasilia.

El documento presentado este viernes ante la Corte está firmado por el vicefiscal de la república, Carlos Frederico Santos, en donde consideró que el mensaje del expresidente tendría la facultad de “incitar nuevos actos contra los poderes de la república, lo que corresponde al artículo 286 del Código Penal: incitar públicamente a la comisión de un delito”. No descartaron, además, investigar a Bolsonaro por otros delitos.