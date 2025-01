El Papa Francisco tendrá un gesto político contra Donald Trump el próximo sábado, cuando reciba en el Vaticano al presidente panameño, José Raúl Mulino, poco después de este rechazara la intención del flamante mandatario norteamericano de recuperar el control del canal de Panamá para Estados Unidos.

El Sumo Pontífice se reunirá con el jefe de Estado panameño el próximo sábado en la Santa Sede, al término de una gira que Mulino realizará por Suiza -con motivo del Foro de Davos- e Italia. El encuentro se producirá además luego de que, el último domingo, el Papa afirmara que las políticas de deportación masiva que planea llevar a cabo Trump con los inmigrantes ilegales serían "una desgracia".

Este último lunes, Mulino, respondió a Trump que el canal de Panamá "seguirá estando bajo control panameño", después de que el presidente estadounidense asegurase en su discurso inaugural tras, tomar posesión, que su objetivo es recuperarlo. "Debo rechazar de manera integral las palabras esbozadas por el presidente Donald Trump relativas a Panamá y su canal en el discurso inaugural. Reitero lo expresado en mi mensaje a la nación el pasado 22 de diciembre: el canal es y seguirá siendo de Panamá y su administración seguirá estando bajo control panameño con respeto a su neutralidad permanente", señaló el presidente panameño en un comunicado.

Mulino afirmó que el canal "no fue una concesión de nadie", sino "el resultado de luchas generacionales que culminaron en 1999, producto del tratado Torrijos-Carter". "Lo hemos administrado y expandido con responsabilidad para servirle al mundo y su comercio, incluyendo a Estados Unidos", agregó.

Asimismo, el presidente panameño reivindicó el derecho --concretamente la base jurídica del tratado--, así como la "dignidad" y la "fortaleza" que confiere el Derecho Internacional como la "vía idónea para manejar las relaciones entre países".

El recién nombrado presidente estadounidense Donald Trump instó a recuperar el control del canal, pues considera que las autoridades panameñas han incumplido las promesas y han permitido que sea China quien tenga el control 'de facto' de esta estratégica infraestructura.

Estados Unidos fue el encargado de terminar de construir el canal de Panamá, inaugurado en 1914, y mantuvo bajo su control el territorio circundante a ambos lados de su cauce durante décadas. Sin embargo, el tratado Torrijos-Carter, sellado en 1977 entre el entonces dictador panameño Omar Torrijos y el entonces presidente estadounidense Jimmy Carter, determinó que el canal volvería a estar bajo soberanía de la nación caribeña en 1999, como finalmente ocurrió.

El Papa Francisco cuestionó la política migratoria de Trump

El Papa Francisco criticó el domingo el plan de Trump de intensificar drásticamente las medidas de control de la inmigración en Estados Unidos en los días posteriores a su investidura. En una entrevista en la televisión italiana, el pontífice dijo que sería una "desgracia" si el mandatario estadounidense siguiera adelante con el plan, en un lenguaje inusualmente contundente para el líder de la Iglesia católica.

"Haría que los migrantes, que no tienen nada, paguen la factura", dijo el papa. "No funciona. Así no se resuelven los problemas", agregó. Francisco, líder de la Iglesia de 1.400 millones de miembros, suele ser prudente a la hora de intervenir en cuestiones políticas.

El pontífice argentino hizo de la acogida de migrantes un tema clave de sus casi 12 años de papado, y criticó previamente la retórica antiinmigración de Trump. Durante la campaña para las elecciones de 2016, dijo que el republicano "no era cristiano" en su visión.