Tifón Kajiki golpea Vietnam y deja árboles caídos y casas inundadas a su paso

El tifón Kajiki trajo lluvias torrenciales a la costa norte de Vietnam el lunes, derribando árboles e inundando casas, pese a que la velocidad de los vientos disminuyó con respecto a las primeras horas del día.

A las 0900 GMT, Kajiki se encontraba en la costa de las provincias de Nghe An y Ha Tinh y la velocidad del viento había bajado de 166 kilómetros/hora a 118-133 kms/h, según la agencia meteorológica del país.

"Es aterrador", dijo Dang Xuan Phuong, un residente de 48 años de Cua Lo, una ciudad turística en la provincia de Nghe An directamente afectada. "Cuando miro hacia abajo desde los pisos más altos puedo ver olas de hasta dos metros de altura, y el agua ha inundado las carreteras que nos rodean".

Los medios estatales informaron de que se cortó el suministro eléctrico en varias zonas de la provincia de Ha Tinh, los tejados habían volado por los aires y las granjas pesqueras flotantes habían sido arrasadas por las aguas.

Vietnam ya había cerrado aeropuertos y escuelas y había iniciado evacuaciones masivas mientras se preparaba para la tormenta más potente de lo que va de año.

El gobierno ya había advertido de que se trataba de "una tormenta extremadamente peligrosa y de rápido movimiento", y añadió que Kajiki provocaría fuertes lluvias, inundaciones y corrimientos de tierra.

Con una larga costa frente al mar de la China Meridional, Vietnam es propenso a tormentas que suelen ser mortales y desencadenar peligrosas inundaciones y corrimientos de tierra. La agencia meteorológica dijo que las precipitaciones podrían alcanzar los 500 milímetros desde el lunes por la tarde hasta el final del martes en varias zonas del norte de Vietnam.

El gobierno vietnamita declaró a primera hora del lunes que unas 30.000 personas fueron evacuadas de las zonas costeras. Más de 16.500 soldados y 107.000 paramilitares fueron movilizados para ayudar en la evacuación y prepararse para la búsqueda y el rescate.

Con información de Reuters