El mundo llora al gigante Desmond Tutu: "Somos mejores porque estuvo aquí"

(Agrega Obama)

Gobernantes y exgobernantes, líderes religiosos y activistas por los derechos humanos recordaron hoy con elogios la inconmensurable figura del arzobispo sudafricano Desmond Tutu luego de conocida la noticia de su muerte, a los 90 años.

Las siguientes son algunas de las reacciones que generó su fallecimiento.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz: Tutu "fue un mentor, un amigo y una brújula moral para mí y muchos otros. Un espíritu universal, el arzobispo Tutu se basó en la lucha por la liberación y la justicia en su propio país, pero también se preocupó por la injusticia en otras partes. Su calor humano y su compasión nos han dejado un mensaje espiritual para la eternidad".

-----------

Dalai Lama, líder espiritual de los budistas: "La amistad y el vínculo espiritual entre nosotros era algo que valorábamos. El arzobispo Desmond Tutu estuvo dedicado por entero a servir a sus hermanos y hermanas y al bien común. Fue un auténtico activista por los derechos humanos, humanitario y comprometido".

-----------

Boris Johnson, primer ministro británico: “Me entristece profundamente enterarme de la muerte del arzobispo Desmond Tutu. Fue una figura crítica de la lucha contra el apartheid y en el esfuerzo por crear una nueva Sudáfrica. Será recordado por su liderazgo espiritual y su buen humor irreprimible".

--------------

Shenilla Mohamed, directora ejecutiva de Amnistía Internacional para el Sur de África: Tutu "nunca tuvo miedo de denunciar a violadores de los derechos humanos, sin importar quiénes fueran, y su legado debe ser honrado continuando su trabajo para garantizar la igualdad para todos".

-------------

Justin Welby, arzobispo de Canterbury, líder espiritual de los anglicanos: "La muerte del arzobispo Desmond Tutu (siempre conocido como 'Arch') es una noticia que recibimos con profunda tristeza, pero también con profunda gratitud al reflexionar sobre su vida. El amor de Arch transformó las vidas de políticos y sacerdotes, habitantes de zonas deprimidas de Sudáfrica y líderes mundiales. El mundo es diferente por este hombre".

------------

Bernice King, hija menor del reverendo Martin Luther King Jr: "Me entristece enterarme de la muerte de un sabio global, activista de derechos humanos y poderoso peregrino en la tierra...Un enorme, influyente anciano es ahora un ancestro eterno que nos mira. Y somos mejores porque estuvo aquí".

-------------

Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y presidenta de The Elders (Los Ancianos o Los Mayores), un grupo independiente de líderes mundiales y activistas de derechos humanos: “Estamos todos devastados por la pérdida del arzobispo Desmond Tutu. Los Ancianos no serían quienes son hoy sin su pasión, compromiso y aguda brújula moral. Me inspiró a ser 'prisionera de la esperanza', en su frase inimitable. Arch fue respetado en todo el mundo por su dedicación a la justicia, la igualdad y la libertad. Hoy lamentamos su muerte, pero afirmamos nuestra determinación de mantener vivas sus creencias".

------------

Mohamed ElBaradei, exvicepresidente de Egipto y premio Nobel de la Paz: Tutu fue "una voz poderosa y valiente por la no violencia, la reconciliación y la paz. Lo extrañaremos mucho en nuestro mundo atribulado. Puede él descansar en paz."

------------

Fawzi Barhoum, portavoz del grupo islamista palestino Hamas: “Desmond Tutu (fue) uno de los símbolos de la lucha contra la injusticia y el apartheid, y es un destacado defensor de la causa palestina. Por lo tanto, hacemos un llamado a todas las personas libres del mundo y a todos aquellos que aman a Palestina a seguir sus pasos, apoyar y defender a nuestro pueblo palestino, defender sus causas justas y exponer los crímenes de ocupación".

------------

Mohammed Shtayyeh, primer ministro del Gobierno autónomo palestino: La muerte de Tutu fue “una pérdida para la justicia, la verdad y la paz en el mundo. ... Amaba a Palestina y Palestina lo amaba a él".

Con información de Télam