Alemania prevé 1.000 soldados heridos diarios en caso de conflicto con Rusia

Imagen de archivo de un ejercicio militar en Ulm, Alemania.

Las fuerzas armadas alemanas están planeando cómo tratar a un posible millar de soldados heridos al día en caso de que estalle un conflicto a gran escala entre la OTAN y Rusia, y en medio de las advertencias de larga data de la alianza de que Moscú podría ser capaz de lanzar un ataque a partir de 2029.

Moscú ha rechazado cualquier sugerencia de que pueda estar preparándose para una guerra con la alianza militar occidental, pero las últimas incursiones de aviones y drones rusos en territorio de la OTAN han hecho temer una escalada.

El cirujano general de Alemania, Ralf Hoffmann, dijo que el número de tropas heridas en un posible conflicto dependería de la intensidad de la batalla y de las unidades militares implicadas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Siendo realistas, estamos hablando de una cifra de unos mil soldados heridos al día", declaró a Reuters en una entrevista.

Los ejércitos europeos, incluidos sus servicios médicos, intensificaron los preparativos para un posible conflicto con Moscú tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Alemania también está adaptando constantemente su formación médica, incorporando las lecciones de la guerra en Ucrania.

"La naturaleza de la guerra ha cambiado de forma drástica en Ucrania", dijo Hoffmann, citando un cambio de heridas de bala a heridas de explosión y quemaduras causadas por drones y municiones merodeadoras.

Hoffmann dijo que se necesitan opciones flexibles de transporte para las tropas heridas, señalando que Ucrania ha utilizado trenes hospital. Por esta razón, el ejército alemán está estudiando la posibilidad de utilizar trenes hospital y autobuses y de ampliar la evacuación médica por vía aérea, dijo.

(Editado en español por Carlos Serrano)