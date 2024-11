Werthein reconoció que evalúan retirar a la Argentina del Acuerdo de París

El canciller Gerardo Werthein reconoció ante el diario The New Times que analizan retirar a la argentina del Acuerdo de París. De esa forma, el Gobierno argentino avanza en la profundización de sus políticas negacionistas del cambio climático y en el refuerzo de su política exterior totalmente subsumida a la postura del electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La decisión, además, se dio a conocer luego de haber retirado a la delegación argentina de la Cumbre del Clima (COP29), que se realizó esta semana en Azerbayán.

El histórico Acuerdo de París firmado en 2015 por 196 países establece la colaboración y cooperación para la reducción de las emisiones de gases que afectan al planeta y, al mismo tiempo, mitigar el calentamiento global que genera un fuerte impacto, sobre todo el países menos desarrollados y en los sectores más pobres de la sociedad. Hasta el momento, de todos los signatarios, el único en retirarse había sido, justamente, Estados Unidos durante la primera gestión de Trump. De hecho, lo hizo en plena pandemia.

Ahora, la gestión de Milei, evalúa seguir esos mismos pasos en el marco de una "amplia reevaluación de sus políticas climáticas", según dijo Werthein. Un paso que parecieran estar dando en distintos aspectos de la política exterior. Por ejemplo, Argentina esta semana también votó en completa soledad en contra de un acuerdo que defiende los derechos humanos de las mujeres. Fuentes de Casa Rosada aclararon a El Destape que no hay una decisión aún tomada sobre el tema.

“Estamos reevaluando nuestra estrategia en todos los asuntos relacionados con el cambio climático”, dijo en una entrevista con The New York Times. “Y hasta ahora, no hemos tomado ninguna otra decisión más allá de retirarnos hasta que las cosas estén más claras”, dijo. También señaló que tiene "muchas cosas con las que no está de acuerdo" el presidente.

Milei ya se pronunció al respecto sobre el tema: es "una mentira socialista", dijo sobre el cambio climático.

La idea sobre este nuevo giro de Argentina en las instancias internacionales comenzó a circular el martes, luego de que de manera intepestiva decidieran retirar a la delegación argentina de la COP29. Sobre ello, Werthein dijo que, si bien el gobierno de Argentina no niega la existencia del cambio climático, el debate sobre las causas detrás del calentamiento era una “cuestión filosófica”.

“Consideramos que está vinculado a los ciclos naturales y estamos de acuerdo en la necesidad de tomar medidas para mitigarlo”, explicó.

En el análisis que hizo el diario neoyorkino, apuntó que en caso de que Argentina decidiera retirarse del acuerdo podría desencadenar un efecto dominó y sería un golpe en un momento crucial en la lucha contra el cambio climático.

Sobre el tema, la ONU advirtió que los países deben reducir sus emisiones en un 42% para 2030 y en un 57% para 2035 para evitar que las temperaturas aumenten 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales, parámetros que no se están consiguiendo y para lo que es necesario una fuerte giro de timón en los sistemas productivos internacionales. Sin estas reducciones, el mundo está en camino de un aumento de temperatura de 2,6 a 3,1 grados en el transcurso de este siglo.