Aborto en Estados Unidos: Cámara de Representantes aprobó restituir el derecho

Es el primer intento del Congreso por reestablecer el derecho a la interrupción del embarazo, protegida por el fallo de Roe vs Wade hasta que la Corte Suprema lo anuló a fines de junio.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de restaurar el derecho al aborto en todo el país este viernes. Esta es la primera respuesta legislativa de los demócratas a la decisión histórica de la Corte Suprema, que anuló el fallo de Roe vs Wade el 24 de junio pasado luego de 50 años y le quitó el resguardo al acceso al derecho a la interrupción del embarazo en el país. Hay pocas expectativas sobre el futuro de la normativa en el Senado.

Al revocar el fallo, la Corte ha permitido a los estados promulgar límites estrictos a la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, desde el Congreso las y los demócratas trabajan para poder restablecer el acceso seguro a la práctica.

Se trata de dos iniciativas que han sido aprobadas: la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que obtuvo 219 votos ante 210, para garantizar que las personas tengan acceso al aborto en todo el país al codificar el derecho al procedimiento médico en la ley federal. Además, por 223 a 205, fue aprobado el proyecto de ley de Garantía del Acceso al Aborto, que busca prohibir el castigo de una mujer o una menor que decida viajar a otro estado para practicarse un aborto. Según informó The Hill, ambas propuestas tienen pocas posibilidades de avanzar en el Senado, divido en un 50-50 entre demócratas y republicanos.

En cuanto a la primera normativa, de protección, esta es la segunda vez que pasa por la Cámara y fue bloqueada en dos veces en el Senado, en febrero y en marzo. En esta ocasión, entre las y los legisladores demócratas sólo el representante de Texas, Henry Cuellar, fue el único en manifestarse en contra junto con el resto del pleno que conforman los republicanos. Para sortear la obstrucción en la Cámara alta, se necesitan 60 votos a favor.

Por otro lado, la ley de Garantía del acceso al aborto obtuvo el acompañamiento de tres republicanos. Además de proteger a quienes viajen de un estado a otro, también se incluye una disposición para las personas que ayudan a otras a realizarse esta intervención en un estado en el que no residen. También, protege el transporte de estado a estado de medicamentos abortivos que han recibido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos.

La semana pasada, según informa el medio local The Hill, las y los demócratas intentarán avanzar en la protección de otros derechos sexuales y (no) reproductivos, como el acceso a la anticoncepción. Es que, presumen y advierten, la posibilidad de una reacción en cadena en contra de las conquistas que se han obtenido a lo largo del tiempo.

The U.S. House passed the Ensuring Women's Right to Reproductive Freedom Act, which protects the right to interstate travel for abortion care. 🎉 It is essential that people traveling for abortion care are able to do so without the threat of civil or criminal penalties.

En tanto, distintas organizaciones feministas y de derechos humanos estadounidenses celebraron la noticia: “Es esencial que las personas que viajan para recibir atención de aborto puedan hacerlo sin la amenaza de sanciones civiles o penales”, sostuvieron desde el Centro de Derechos Reproductivos. Por su parte, desde la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu, por su sigla en inglés) en un hilo de Twitter manifestó que “todos merecemos el derecho a decidir si queremos tener un hijo y cuándo”. Y escribieron: “Ya es hora de que las salvaguardas federales protejan la capacidad de todos para acceder a la atención del aborto, sin importar dónde vivamos”.