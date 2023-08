El rey inicia consultas para la posible formación de un nuevo gobierno en España

(Agrega información de Vox y la Coalición Canaria)

El rey de España, Felipe VI, inició hoy las tradicionales consultas con los partidos políticos para encargar la formación de un nuevo gobierno, con el socialista Pedro Sánchez más cerca de mantenerse en el poder que su rival de derecha de desbancarlo.

A casi un mes de las elecciones generales del 23 de julio, el jefe de Estado comenzó la ronda de consultas con los diferentes partidos políticos, a cuyos representantes recibirá en los días sucesivos en su residencia del Palacio de la Zarzuela, para evaluar quién tiene más posibilidades de abordar con éxito una investidura, según informó la Casa Real.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Felipe VI se entrevistará durante dos días con los partidos políticos en orden creciente, y comenzará con la actual vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, líder de la agrupación de izquierda Sumar, que consiguió menos escaños en el Congreso, y culminará la tarde del martes con Alberto Núñez Feijóo, ganador de los comicios, del conservador Partido Popular (PP).

Díaz es una pieza clave para formar una coalición progresista que le permita a Sánchez seguir en el poder, quien también cuenta con el apoyo de la actual presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol.

La líder de Sumar le dijo a Felipe VI que si bien respeta que se le encargue a Feijóo que arme una investidura que está destinada al "fracaso", porque el PP carece de aliados, el respaldo de su fuerza es para reeditar la coalición con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

El martes, Felipe VI se reunirá primero con el titular del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, luego con el presidente en funciones Sánchez, en su rol de líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y finalmente acudirá la cabeza del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.

A las consultas no asistirán cuatro partidos independentistas o nacionalistas de Cataluña, País Vasco y Galicia, muy críticos todos de la monarquía.

Fuente del PSOE se anticiparon al paso de Sánchez por la Zarzuela y anticiparon que el socialismo que no le quitará a Feijóo, que será el último el visitar al rey, su idea de un "tercer tropiezo" si quiere ir a una investidura 'fake' Consideran que "lo que decida el jefe del Estado siempre estará bien" y niegan presión sobre el monarca "como hace el PP a diario".

"Lo que decida el jefe del Estado siempre estará bien", han asegurado las fuentes, esgrimiendo que los socialistas no están ejerciendo "ninguna presión" sobre el monarca "como hace el PP a diario".

El rey tendrá que decidir, luego de las consultas, si encarga la formación de un nuevo gobierno al progresista Sánchez, con muchas más posibilidades de tejer alianzas con varios partidos, o al conservador Feijoó, quien cuenta con el apoyo de la extrema derecha Vox.

No obstante, si bien esa fuerza anunció hace dos semanas que no reclamará formar parte de un eventual gobierno del PP, no escasean las voces que cuestionan a los conservadores y le reclaman mayor dureza a socialistas e independentistas.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, de hecho instó al PP a dar explicaciones sobre la exclusión de Vox de la Mesa del Congreso, en una "actitud" del PP, a la que calificó de "incomprensible":

"Una deriva que ha adoptado el PP que exige explicaciones urgentes y de manera pública". Al respecto, ha exigido al PP que aclare "si es verdad que excluyeron a Vox de la mesa porque tenían un compromiso con el PNV".

A pesar de que el PP de Feijóo obtuvo en las elecciones 137 de los 350 escaños del Congreso, 16 más que Sánchez, tiene muchas menos chances de que sus potenciales alianzas le alcancen para llegar a la mayoría absoluta necesaria para formar gobierno.

Por lo pronto, el PP y Coalición Canaria (CC) firmarán mañana en el Congreso un acuerdo por el que los 'populares' se comprometen con el cumplimiento de las reivindicaciones de la formación nacionalista a cambio de su voto en favor de la investidura del 'popular' Alberto Núñez Feijóo, aunque los canarios tienen un sólo escaño, que es insuficiente para que el líder del PP pueda concretar sus aspiraciones.

De cara a una sesión de investidura, los dos bloques, el del Gobierno saliente de Sánchez y el de la derecha y la extrema derecha, contarían con el apoyo de 171 diputados cada uno.

Sánchez espera alcanzar la mayoría absoluta con los votos de los siete diputados de Juntos por Cataluña, la formación del independentista catalán Carles Puigdemont, que ya la semana pasada dio el sí para permitir que la socialista Armengol fuera elegida como presidenta del Congreso, pero que han advertido que venderán muy caro su apoyo en una investidura.

El PP sostiene que es Feijóo quien debe recibir el encargo del rey de formar Gobierno, ya que es el que llega a la ronda de consultas "con más apoyos" comprometidos, según señaló a la radio Cope uno de sus portavoces, Esteban González Pons, informó la agencia de noticias AFP.

Esta mañana, el vocero del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, sostuvo que era "precipitada" la ronda de consultas del rey y consideró que no estaban dadas las circunstancias para que proponga aún a algún candidato a la investidura.

Por su parte, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia del Gobierno en funciones, estimó ayer que un intento de investidura de Feijóo sería "una pérdida de tiempo", porque le sería imposible recaudar los apoyos indispensables para tener éxito.

Si Feijóo fracasa en una investidura en el Congreso, se activaría una cuenta atrás de dos meses para que se repitan las elecciones generales, a menos que en ese plazo Sánchez logre los apoyos y reedite su coalición progresista.

Con información de Télam