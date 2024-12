Plan Angelelli: Quintela encabezó una nueva entrega del programa habitacional de La Rioja

Este martes 17, el gobernador Ricardo Quintela encabezó la entrega de viviendas en el barrio Susana Quintela, donde siete familias recibieron las llaves de sus nuevos hogares. Con esta entrega, se suman a las 139 soluciones habitacionales ya proporcionadas en esta zona de la capital, todas financiadas con fondos provinciales en el marco del Plan Angelelli. Esta iniciativa busca revertir las desigualdades habitacionales y dignificar la vida de las familias riojanas.

Durante el acto, el gobernador agradeció a todas las reparticiones que colaboraron en la construcción de las viviendas, así como en la mejora de las calles, el alumbrado público, el sistema de cloacas, la energía y el suministro de agua. Recordó su primera visita al lugar en el año 2017, donde la comunidad vivía en condiciones precarias, en un terreno que era prácticamente inhabitable. En ese momento, se comprometió a implementar un sistema que permitiera a los sectores más vulnerables acceder a una vivienda digna.

"Gracias a este programa que encabeza Gabriela (Pedrali), con todo su equipo, estamos llegando a la finalización de este año con más de 800 viviendas entregadas en toda la provincia de La Rioja", destacó el gobernador, y resaltó que estas viviendas se entregan de forma gratuita, y lo único que se espera de las familias es que las cuiden y valoren.

Además, enfatizó la importancia de un Estado presente: “Esta es la concepción de un Estado presente que nosotros tenemos, que genera condiciones y calidad de vida. El día de mañana trabajaremos en el asfaltado, pero esto no se logra sin recursos y estamos pasando por una situación difícil, afirmó. También hizo un llamado a la ciudadanía para que tome conciencia al momento de emitir su voto, recordando que muchas familias no pueden resolver sus problemas por sí solas”.

"El rol del Estado es ayudar a la gente a vivir un poco mejor. Debemos ayudar a quienes no tienen empleo para que puedan conseguirlo, y a aquellos que desean producir, para que tengan las herramientas necesarias, ayudar a los padres a que envíen a sus hijos a la escuela. Es crucial que reflexionemos, evaluemos y tomemos decisiones que beneficien al conjunto del pueblo argentino”, recalcó Quintela.

Finalmente, el gobernador señaló que en La Rioja se enfrentan serios problemas de agua y esto no es un asunto que dependa de un gobierno en particular. “Nuestra provincia tiene ríos por los cuales no fluye agua, a pesar de la lluvia. Por ello, es imperativo que busquemos, capturemos y conduzcamos el agua, lo cual implica un costo significativo. Realizar perforaciones también requiere una inversión considerable, por eso, les pedimos que cuiden este recurso vital”. “Si la sociedad toma conciencia de las dificultades que enfrentamos, podremos superar estos problemas más rápidamente", concluyó.

Por su parte, la diputada nacional y responsable de la ejecución del Plan Angelelli, Gabriela Pedrali, agradeció al gobernador y destacó el compromiso del equipo en la entrega de viviendas. “Nosotros formamos parte de este proyecto político que usted encarna y que forma parte de la esperanza de riojanos y riojanas de tener su casa propia y de vivir dignamente. La verdad que lo hacemos con mucha responsabilidad, lo hacemos con mucho amor y también con mucha paciencia porque es un plan difícil de hacer”.

"Hoy entregamos cinco viviendas nuevas y dos recuperadas, que estaban abandonadas. Estas familias a partir de hoy, tienen un techo donde descansar, programar y proyectar sus sueños", expresó.

Pedrali también mencionó que estas viviendas son parte de un total de 144 que se están entregando en el barrio Susana Quintela. "Estas son nuestras primeras viviendas construidas bajo la administración del Plan Angelelli, y fueron levantadas en solo cuatro meses", concluyó.