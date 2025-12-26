Con fondos propios, el Gobierno de Formosa intervino en más de 140 obras viales durante el 2025

El administrador de la Dirección de Vialidad Provincial (DPV), Javier Caffa, realizó un balance positivo del año 2025 y destacó que el organismo intervino en más de 140 obras en distintos puntos del territorio formoseño, además de tareas permanentes de mantenimiento, conservación y asistencia ante emergencias.

Las declaraciones se dieron en el marco de la entrega de cajas navideñas al personal de la Dirección de Vialidad Provincial de Formosa, una actividad que incluyó a trabajadores de la Sede Central y de los distritos Capital, Centro, Sur, Ingeniero Juárez, Oeste, Norte y Noroeste. Desde el organismo señalaron que el gesto simboliza el reconocimiento al compromiso y al trabajo cotidiano de los equipos viales que acompañan el desarrollo de la provincia durante todo el año.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), Caffa explicó que el encuentro permitió reunirse "con todos los compañeros para hacer un balance de lo vivido este año, de las realizaciones y los logros alcanzados", así como para diagramar un plan de acción de cara al 2026 con nuevos objetivos y desafíos.

Al evaluar el trabajo realizado durante 2025, el titular de la DPV sostuvo que el resultado “es muy positivo”, no solo por la cantidad de obras ejecutadas, sino también por las tareas de conservación y mantenimiento de la red vial provincial. En ese sentido, remarcó el rol del organismo ante situaciones extraordinarias, como las emergencias provocadas por las crecidas de los ríos Pilcomayo y Bermejo, así como por distintos eventos climáticos registrados a lo largo del año.

“Vialidad ha estado siempre presente, dando respuestas y estando al lado del pueblo, como nos pide el gobernador Gildo Insfrán”, afirmó Caffa, al subrayar la función estratégica del organismo dentro de las políticas públicas provinciales.

En cuanto a la magnitud de las intervenciones, precisó que hay más de 140 obras en las que Vialidad intervino, algunas ya finalizadas y otras actualmente en ejecución. Además, anticipó que existen varios proyectos a futuro que se encuentran en etapa de planificación y desarrollo técnico.

Finalmente, el administrador contrastó la situación provincial con el escenario nacional, donde se registran recortes y un debilitamiento de áreas del Estado. Frente a ello, destacó que en Formosa se sostiene y fortalece el rol estatal a través del Modelo Formoseño, en el que la Dirección de Vialidad Provincial cumple un papel central en la infraestructura, la conectividad y el acompañamiento a las comunidades.

El conflicto por las rutas nacionales

La Cámara Federal de Resistencia confirmó una medida cautelar que obliga a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a reparar, en un plazo máximo de 90 días, distintos tramos deteriorados de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95 en Formosa. La resolución, dictada por el Juzgado Federal N.º 1 de Formosa, apunta a reducir los riesgos para el tránsito derivados del avanzado estado de deterioro de esos corredores.

El tribunal rechazó el recurso presentado por el Gobierno nacional y dejó firme la orden del juez Pablo Morán, que dispone la ejecución de obras urgentes de bacheo, relleno de protuberancias, sellado de grietas y mantenimiento general, además de la limpieza de banquinas en los puntos críticos identificados en el expediente.

La demanda fue impulsada por la Fundación Unidos por el Dolor, la Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda (AATHA) y el Sindicato de Choferes de Camiones y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo de Formosa. Las organizaciones advirtieron sobre el incremento de siniestros viales y daños materiales que vinculan con el mal estado de la calzada.

Según los denunciantes, la falta de mantenimiento afecta tanto a transportistas como a automovilistas particulares y pone en riesgo la integridad de quienes circulan por rutas clave del NEA.

Con la confirmación de la Cámara, la DNV queda obligada a cumplir la cautelar, ejecutar las obras dentro de los plazos fijados y garantizar condiciones mínimas de seguridad vial en los corredores alcanzados por el fallo.