Ajuste y contratos: denuncian un presunto acuerdo millonario de Vialidad Nacional en Formosa

Durante los últimos días, el personal técnico de Vialidad Nacional y los trabajadores de la provincia de Formosa viven un fuerte malestar interno a partir de la presunta adjudicación de un contrato millonario para el corte de pasto y mantenimiento de banquinas en rutas nacionales, según informaron desde Radio Formosa.

De acuerdo con lo informado por la emisora local, el contrato habría sido otorgado por un monto cercano a los 1.800 millones de pesos, con un plazo de ejecución de seis meses, lo que habría despertado el enojo dentro del organismo vial, tanto por la magnitud de la cifra como por las condiciones en las que se estaría llevando adelante la contratación.

Según Radio Formosa, la empresa adjudicataria estaría vinculada a un exfuncionario del PRO en la provincia, Germán Villalba, aunque no facturaría directamente a su nombre, sino a través de un tercero. Este dato habría encendido alertas internas y generado dudas de carácter administrativo y legal entre el personal de Vialidad Nacional.

Trabajadores del organismo, citados por la radio en condición de anonimato, aseguraron que ya se habría presentado una primera factura por un monto aproximado de 300 millones de pesos mensuales, correspondiente a supuestos trabajos de corte de pasto en rutas nacionales formoseñas. Sin embargo, sostienen que no se habrían ejecutado las tareas facturadas.

Según esas mismas fuentes, no existirían certificaciones técnicas que acrediten la realización efectiva de los trabajos, un requisito básico en cualquier contratación de servicios públicos. “Se factura como si el trabajo estuviera hecho, pero nadie vio las máquinas ni el personal en las rutas y tramos que se deberían haber hecho”, señalaron.

El presunto contrato habría profundizado el malestar interno en un contexto en el que, según remarcan trabajadores del organismo, se aplican recortes, ajustes presupuestarios y limitaciones operativas en áreas sensibles de Vialidad Nacional.

La situación contrastaría con el discurso oficial del Gobierno nacional, que sostiene la falta de recursos para obras públicas, mantenimiento de rutas e infraestructura básica, mientras aparecerían fondos millonarios destinados a contrataciones privadas.

El Destape intentó comunicarse con Vialidad Nacional para conocer detalles sobre la adjudicación y la versión oficial ante la denuncia publicada por el medio formoseño. Al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta por parte del organismo.

Acusan a Nación de arrogarse obras provinciales

Desde Formosa criticaron al titular de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy, por arrogarse la gestión de obras públicas para la provincia que habían sido inauguradas por el propio Gildo Insfrán. En oposición, enfatizaron que "el Gobierno de Javier Milei abandonó a Formosa". Uno de los ejemplos fue la planta de agua potable de Clorinda, un proyecto del Modelo Formoseño que fue inaugurado por el gobernador Gildo Insfrán.

"No existe, nunca iniciaron, y ni han continuado ninguna obra, ni siquiera el estado de las rutas puede ser un estandarte del Gobierno nacional. Se ha desprendido absolutamente de nuestra provincia", afirmó el diputado y jefe del bloque justicialista de la Legislatura de Formosa, Agustín Samaniego, en diálogo con AGENFOR.

En esa línea, destacó: "No sólo ataca con el modelo económico que, por supuesto, excluye aquel que quiere producir, crecer, progresar, como nosotros, sino también la obra pública que, para ellos es un gasto, pero para nosotros es una inversión, no ha tenido lugar en nuestra provincia".