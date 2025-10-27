Venezuela condena "provocación militar" de Trinidad y Tobago: comunicado

El destructor de la Armada USS Gravely llega a Trinidad y Tobago para un entrenamiento militar conjunto en Puerto España.

El gobierno de Venezuela emitió un comunicado el domingo condenando lo que afirmó ser una provocación militar por parte de Trinidad y Tobago en coordinación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

Se están realizando ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago en el Caribe, y Venezuela afirmó haber capturado a "un grupo mercenario con información directa de la agencia de inteligencia estadounidense, CIA," cuyo objetivo era llevar a cabo un ataque de falsa bandera en la región. Un ataque de falsa bandera es una operación en la que un acto se lleva a cabo de tal manera que otra parte parece responsable.

El comunicado, divulgado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en su cuenta de Telegram, no ofreció más detalles ni pruebas de las acusaciones de ataque de falsa bandera.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump confirmó el 15 de octubre los reportes de que autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, lo que supone una fuerte escalada en los esfuerzos de Estados Unidos por presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

"Esta en curso un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago o desde el propio territorio trinitense o venezolano que genere un enfrentamiento militar completo contra nuestro país", dijo el gobierno en su comunicado.

A inicios de mes, Maduro dijo que habían advertido a Washington de planes de un grupo "terrorista extremista local" para colocar una carga explosiva en la embajada de Estados Unidos en Caracas en una operación de falsa bandera.

El Departamento de Estado de Estados Unidos y la CIA no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios.

Trump ha llevado a cabo varios ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que, según el gobierno, trafican drogas, y este viernes intensificó su despliegue militar en el Caribe con el anuncio del despliegue el grupo del portaaviones Gerald Ford.

Con información de Reuters